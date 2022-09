Presentato Il programma del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro

Dal 31 luglio all’8 agosto in Calabria anteprime nazionali ed internazionali, masterclass con John Savage e Peter Greenaway, Giovanni Minoli intervista Paolo Bonolis e tanti ospiti d’eccezione

Anteprime nazionali ed internazionali, masterclass d’eccezione, performance musicali e tantissimi ospiti animeranno il programma della 18esima edizione del Magna Graecia Film Festival dal 31 luglio all'8 agosto a Catanzaro. I dettagli sono stati annunciati in conferenza stampa dall’ideatore e direttore artistico Gianvito Casadonte assieme al sindaco della città, Sergio Abramo, e agli altri partner del progetto.

Nove giorni di proiezioni, con un totale di 32 titoli, abbracceranno idealmente tutta la città, dal mare fino al centro storico del Capoluogo calabrese.

Il concorso dedicato alle Opere prime e seconde italiane (Area Porto) presenterà, tra i film in programmazione, alcuni dei lavori più apprezzati della stagione come “Tutti per Uma” di Susy Laude, “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Parola, “Est - Dittatura Last Minute” di Antonio Pisu e “Regina” di Alessandro Grande.

Al concorso tradizionale, quest’anno si affiancheranno due nuove sezioni. Quella dedicata ai giovani autori emergenti del panorama mondiale (Supercinema), curata da Silvia Bizio, che proporrà, in particolare, tre anteprime nazionali: dalla Gran Bretagna “Supernova” di Harry Macqueen e “After love” di Aleem Kham e il palestinese “200 metri” di Ameen Nyafeh.

La seconda nuova finestra dedicata agli esordi nel documentario e al cinema del reale (Chiostro del Complesso San Giovanni), curata dal giornalista Antonio Capellupo, presenterà, nell’ambito della selezione, titoli come “The Rossellinis” di Alessandro Rossellini, “Climbing Iran” di Francesca Borghetti e “In prima linea” di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso.

Anche in questa edizione tornano le masterclass che offriranno al pubblico l’occasione di vivere incontri speciali con i grandi del cinema. A Catanzaro arriveranno John Savage, che ha recitato in oltre 300 film e ruoli televisivi, dal debutto ne "Il Cacciatore" di Michael Cimino passando per i leggendari ruoli da protagonista ne "Il Padrino parte III" e nel musical "Hair"; Peter Greenaway, artista d’avanguardia, pittore e regista tra i più eclettici e provocatori del cinema contemporaneo, accompagnato dalla moglie e regista Saskia Boddeke; Remo Girone, veterano del cinema, della tv e del teatro italiano che racconterà la sua carriera lunga quasi cinquant’anni; Marco Risi, regista, sceneggiatore e produttore, il cui nome è legato a successi come “L’ultimo Capodanno” e “Fortapàsc” con il compianto Libero De Rienzo.

La giuria delle opere prime e seconde nazionali sarà composta da Pappi Corsicato (presidente), Marco Bocci, Ivan Carlei, Francesco Ghiaccio, Claudio Noce e Teresa Saponangelo; la giuria della sezione internazionale da John Savage (presidente), Gianluca Guzzo e Caterina Shulha; la giuria dei documentari da Gloria Giorgianni (presidente), Luca Martera e Roberto Orazi.

Tra gli eventi speciali del Festival: Giovanni Minoli intervista Paolo Bonolis sul libro "Perché parlavo da solo" (Rizzoli); il tributo per il centenario dalla nascita di Nino Manfredi con la proiezione di “Per grazia ricevuta”, a cinquant’anni dall'uscita in sala, presentato da Roberta Manfredi; la presentazione di “Mila”, cortometraggio internazionale d’animazione 3D di Cinzia Angelini; l’anteprima nazionale di “Opera prima” di Tayu Vlietstra, allievo di Bertolucci.

Spazio anche ai talenti del territorio con Sguardi di Calabria: si segnalano, tra gli altri, “Il sogno di Jacob” di Luigi Veneziano, “Respirando con la musica – La vita di Vincenzo Scaramuzza” di Maria Pia Cerulo e “Le Rughe” di Maurizio Paparazzo.

Tantissimi gli ospiti che sfileranno sul red carpet catanzarese: tra gli altri Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Francesco Montanari, Michela Giraud, Rocio Munoz Morales, Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Laura Freddi. A presentare le serate sarà Carolina Di Domenico, affiancata per la finale da Federico Russo. Previste anche le performance musicali, chitarra e voce, di Emit ed Eugenio Cesaro.

Già annunciata la madrina: l'attrice e modella Greta Ferro, che ha esordito al cinema con il thriller “Weekend” di Riccardo Grandi e, quest’anno, è stata sul set del nuovo film di Luca Lucini, “Io e mio fratello”.

Il Magna Graecia Film Festival aderisce anche alla rete dei festival sostenibili e plastic free - per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della tutela dell'ambiente, dei borghi e delle spiagge - sposando la campagna promossa da Agis e Italiafestival.

Le modalità di ingresso: Per accedere agli eventi serali nelle tre location, occorrerà prenotarsi gratuitamente sulla piattaforma liveticket.it. Per le masterclass sarà necessario inviare una e-mail con i propri dati a prenotazioneventi@mgff.it. Chi non seguirà la procedura, potrà accedere agli eventi solo in caso di posti rimasti disponibili. Il pubblico dovrà esibire il green pass o il referto di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 48 ore.

Le misure anti-covid sono predisposte nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti e potranno subire delle modifiche durante il Festival.





Clicca QUI per scaricare il dettaglio del programma MGFF