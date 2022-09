Previsioni: ecco il tempo per i prossimi giorni

ROMA, 3 OTT - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

DOMENICA 4 OTTOBRE: al Nord mattinata asciutta sulle pianure, instabile su Alpi e Prealpi; in giornata nuovo intenso peggioramento a partire dalle regioni di Nord Ovest. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 22. Al Centro nubi irregolari in mattinata sulle Tirreniche con deboli piogge in Appennino, meglio altrove. Dalla sera peggiora da ovest. Temperature stabili, massime tra 19 e 23. Al Sud tempo asciutto; nubi sparse su Campania, Calabria tirrenica e Salento, più soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 23 e 27.

LUNEDI' 5 OTTOBRE: al Nord residui fenomeni specie al mattino sul Triveneto, altrove nuvolosità variabile con qualche pioggia a ridosso dei rilievi. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21. Al Centro spiccata variabilità con occasione per qualche pioggia o acquazzone in particolare su aree interne e Adriatiche. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 23. Al Sud tempo nel complesso asciutto, seppur con nubi medio-alte in transito da ovest verso est con qualche piovasco non escluso . Temperature stabili, massime tra 23 e 27.

MARTEDI' 6 OTTOBRE: al Nord nuvolosità irregolare ma tempo perlopiù asciutto, salvo per qualche piovasco serale a ridosso dei rilievi e sul levante ligure. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22. Al Centro cieli molto nuvolosi sulla Toscana, con piogge specie sui settori nordoccidentali; qualche piovasco sul Lazio interno, meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 20 e 23. Al Sud maggiore nuvolosità con qualche pioggia sul Salento, schiarite anche ampie invece altrove. Temperature in lieve flessione, massime tra 20 e 24.

Previsioni nel dettaglio

Le condizioni meteo si mantengono molto instabili e, nel corso della giornata di DOMENICA 4 è attesa una seconda perturbazione. Il nostro Paese dovrà infatti fare i conti con tanta pioggia, nubifragi e pure il ritorno della neve, mentre al Sud ci sarà spazio addirittura per un'ondata di caldo fuori stagione. Facciamo il punto della situazione individuando le REGIONI maggiormente a RISCHIO sulla base degli ultimi aggiornamenti.

Già dalla prima parte del giorno ci aspettiamo le prime piogge sui rilievi alpini, in Liguria e tra Toscana e Umbria. La nostra attenzione però si focalizza per il pomeriggio e la sera quando la seconda ondata di maltempo prenderà il via scatenando nuovi intensi temporali. Sotto osservazione i settori di centro-levante della Liguria dove, soprattutto in serata, si avranno forti piogge e locali nubifragi, ma attenzione anche all'Emilia Occidentale, alla Lombardia e alla Toscana dove permarrà il rischio di alluvioni lampo. Il maltempo poi si sposterà sulla Lombardia e sul Triveneto ancora con piogge a tratti abbondanti.

Da segnalare, sul versante tirrenico e ligure, burrascosi venti di Libeccio e Scirocco, con raffiche ad oltre 60 km/h. Questa particolare configurazione porterà nuovamente un'onda di marea piuttosto elevata sull'alto adriatico con il rischio di acqua alta a Venezia: picco massimo previsto a circa 110 cm.

Le cose andranno un po' meglio su gran parte del Sud, dove si potrà godere di una parentesi quasi estiva, grazie al persistere di miti correnti di Scirocco che manterranno le temperature ben al di sopra della media climatologica del periodo.

Grazie al calo delle temperature nelle zone raggiunte dal maltempo, è previsto il ritorno della neve sull'arco alpino con possibili fiocchi fin sotto i 1500 metri di quota in località come Breuil Cervinia (AO), Sestriere (TO), Livigno (SO) e Solda (BZ). (ilMeteo)