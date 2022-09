Previsioni: ecco le temperature per i prossimi giorni

ROMA, 20 SET - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI' 21 SETTEMBRE: al Nord spiccata variabilità con piogge e temporali sparsi, più diffusi a ridosso dei rilievi; irregolari dal pomeriggio-sera in Val Padana. Temperature in flessione, massime tra 23 e 27. Al Centro tempo instabile con rovesci e temporali dapprima sulle Tirreniche ed entro il pomeriggio anche altrove. Temperature in calo, massime tra 26 e 29. Al Sud nubi in aumento con piogge e temporali sparsi in transito, meno probabili tuttavia tra medio-bassa Calabria e Sicilia. Temperature in lieve calo, massime tra 27 e 30.

MARTEDI' 22 SETTEMBRE: al Nord generale variabilità con ancora piogge e rovesci a carattere sparso, specie tra pomeriggio e sera; peggiora la sera sul Levante ligure. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27. Al Centro nuvolosità irregolare con acquazzoni sparsi a tratti anche a carattere temporalesco, specie nel pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 26 e 29. Al Sud rovesci pomeridiani su Appennino, alta Puglia, bassa Calabria e Sicilia, più sole invece altrove. Temperature senza particolari variazioni, massime tra 26 e 30.

MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE: al Nord ancora cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazione sparse su rilievi, centro est Liguria e isolatamente Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 26. Al Centro variabile con possibilità di acquazzone o temporale sui settori interni; a tratti più intensi su NO Toscana. Temperature stabili, massime tra 24 e 29. Al Sud nubi alternate a schiarite ma con il rischio di temporali diurni su Appennino, Murge ed Etna in sconfinamento a zone prospicienti. Temperature stabili, massime tra 26 e 30.