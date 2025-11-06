Previsioni Meteo: anticiclone in rinforzo, ma da venerdì torna il maltempo al Sud

Tempo di lettura: ~3 min

Meteo: anticiclone in rinforzo, tempo stabile fino a giovedì ma attenzione a nebbie e cambi di scenario

Sole e temperature miti dominano fino a giovedì, poi arriva un peggioramento da ovest con piogge su Sardegna, Sicilia e Sud Italia.

L’anticiclone consolida la sua presenza sull’Italia

L’anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi e a estendere la sua influenza sull’Europa sud-occidentale, portando giornate stabili e soleggiate anche sul territorio italiano. Dopo le ultime piogge residue al Sud, che hanno interessato nella notte le regioni più estreme, la situazione meteorologica è tornata tranquilla quasi ovunque.

Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con temperature miti durante il giorno e venti in attenuazione, salvo qualche residua raffica settentrionale sulle regioni meridionali e ioniche.

Foschie e nebbie in aumento al Nord e nelle valli interne

L’altro lato della medaglia di questo periodo stabile sarà rappresentato dalle nebbie in Val Padana, specialmente tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove si prevedono banchi anche fitti durante la notte e le prime ore del mattino.

Fenomeni simili potranno interessare anche le valli interne della Toscana e alcune zone dell’Umbria, ma tenderanno a dissolversi con il riscaldamento diurno.

Il resto d’Italia vivrà giornate limpide e gradevoli, perfette per attività all’aperto e gite autunnali.

Giovedì con velature e primi segnali di cambiamento

La stabilità atmosferica proseguirà fino a giovedì, ma inizieranno a comparire velature e stratificazioni alte sul cielo delle regioni occidentali, in particolare su Liguria, Toscana e Sardegna.

Nel corso della giornata queste nubi diverranno più compatte in serata, soprattutto sull’isola, anticipando un cambio di scenario per l’Italia.

Venerdì arriva una perturbazione atlantica: peggiora al Sud

Dalle prime ore di venerdì, un vortice depressionario in arrivo dall’Atlantico attraverserà il Golfo del Leone e raggiungerà il bacino del Mediterraneo, indebolendo l’anticiclone e portando un peggioramento del tempo a partire dalla Sardegna.

Sull’isola sono previste piogge e rovesci diffusi, localmente intensi. Col passare delle ore, la perturbazione si sposterà verso la Sicilia, dove si attendono temporali anche forti tra il pomeriggio e la serata.

Maltempo in estensione a Calabria, Campania e Basilicata

Nel corso della giornata di venerdì, il fronte perturbato raggiungerà anche il Sud peninsulare, con piogge su Calabria, Campania e Basilicata, mentre la Sicilia sarà la regione più colpita da questa fase instabile, con nubifragi localizzati e rischio di accumuli elevati.

La Sardegna, invece, vedrà un progressivo miglioramento con ampie schiarite entro la sera.

Centro-Nord ancora al riparo

Le regioni del Centro-Nord rimarranno perlopiù protette dall’anticiclone, con tempo stabile o solo parzialmente nuvoloso. Da segnalare tuttavia un aumento della copertura nuvolosa al Centro-Sud, dove non si escludono deboli piovaschi serali, specie tra basso Lazio e Campania settentrionale.

In sintesi

