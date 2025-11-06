Previsioni Meteo: anticiclone in rinforzo, ma da venerdì torna il maltempo al Sud
L’anticiclone consolida la sua presenza sull’Italia
L’anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi e a estendere la sua influenza sull’Europa sud-occidentale, portando giornate stabili e soleggiate anche sul territorio italiano. Dopo le ultime piogge residue al Sud, che hanno interessato nella notte le regioni più estreme, la situazione meteorologica è tornata tranquilla quasi ovunque.
Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con temperature miti durante il giorno e venti in attenuazione, salvo qualche residua raffica settentrionale sulle regioni meridionali e ioniche.
Foschie e nebbie in aumento al Nord e nelle valli interne
L’altro lato della medaglia di questo periodo stabile sarà rappresentato dalle nebbie in Val Padana, specialmente tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove si prevedono banchi anche fitti durante la notte e le prime ore del mattino.
Fenomeni simili potranno interessare anche le valli interne della Toscana e alcune zone dell’Umbria, ma tenderanno a dissolversi con il riscaldamento diurno.
Il resto d’Italia vivrà giornate limpide e gradevoli, perfette per attività all’aperto e gite autunnali.
Giovedì con velature e primi segnali di cambiamento
La stabilità atmosferica proseguirà fino a giovedì, ma inizieranno a comparire velature e stratificazioni alte sul cielo delle regioni occidentali, in particolare su Liguria, Toscana e Sardegna.
Nel corso della giornata queste nubi diverranno più compatte in serata, soprattutto sull’isola, anticipando un cambio di scenario per l’Italia.
Venerdì arriva una perturbazione atlantica: peggiora al Sud
Dalle prime ore di venerdì, un vortice depressionario in arrivo dall’Atlantico attraverserà il Golfo del Leone e raggiungerà il bacino del Mediterraneo, indebolendo l’anticiclone e portando un peggioramento del tempo a partire dalla Sardegna.
Sull’isola sono previste piogge e rovesci diffusi, localmente intensi. Col passare delle ore, la perturbazione si sposterà verso la Sicilia, dove si attendono temporali anche forti tra il pomeriggio e la serata.
Maltempo in estensione a Calabria, Campania e Basilicata
Nel corso della giornata di venerdì, il fronte perturbato raggiungerà anche il Sud peninsulare, con piogge su Calabria, Campania e Basilicata, mentre la Sicilia sarà la regione più colpita da questa fase instabile, con nubifragi localizzati e rischio di accumuli elevati.
La Sardegna, invece, vedrà un progressivo miglioramento con ampie schiarite entro la sera.
Centro-Nord ancora al riparo
Le regioni del Centro-Nord rimarranno perlopiù protette dall’anticiclone, con tempo stabile o solo parzialmente nuvoloso. Da segnalare tuttavia un aumento della copertura nuvolosa al Centro-Sud, dove non si escludono deboli piovaschi serali, specie tra basso Lazio e Campania settentrionale.
In sintesi
- Fino a giovedì: tempo stabile e soleggiato grazie all’anticiclone
- Nebbie e foschie frequenti in Val Padana e nelle valli interne del Centro
- Da venerdì: peggioramento da ovest con piogge e temporali su Sardegna e Sicilia, in estensione al Sud peninsulare
- Centro-Nord ancora in prevalenza asciutto e mite
