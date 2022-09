Ragazzo ucciso: Magorno, non ci sono parole per dispiacere

CATANZARO, 08 SET - "Willy aveva lavorato in Calabria con entusiasmo e passione. Non esistono parole per descrivere il dispiacere provato in questi giorni per questo assurdo omicidio. Un pensiero a Willy, un abbraccio alla sua famiglia". Così il senatore IV Ernesto Magorno.