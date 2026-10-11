Record di 320 autori al VII Premio Internazionale di Letteratura “Città di Arce”

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Frosinone, 11 ottobre 2026 - L'Associazione Culturale Arcanum et Fregellae ha annunciato la premiazione per la VII edizione del Premio Internazionale di Letteratura “Città di Arce” che avverrà giovedì 29 ottobre 2026 alle 17 presso l’Aula Magna dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Quest'anno record assoluto con 320 autori partecipanti provenienti da tutta l’Italia e dall'estero, a conferma di come questo Premio sia diventato oggi uno dei punti di riferimento più autorevoli nel panorama letterario nazionale.

La giuria di esperti del settore presieduta dal Magnifico Rettore, il Prof. Ing. Marco dell'Isola, ha assegnato le nomination dei finalisti distinte nelle seguenti sezioni:

Narrativa Edita - Stefania Battaglieri – La vita di una donna vale meno (Oristano), Pietro Buccinnà – Era una donna ed era mia madre (Savona), Raffaella Lippolis – La contessa di Vallepiana (Bari), Antonio Picciallo – La luce (Firenze) e Alessandro Spocci – La teoria del rinoceronte (Padova);

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Poesia Inedita - Emanuela Dalla Libera – Nell'ultimo inverno (Livorno), Vittorio Di Ruocco – Ricama solitudini il poeta (Salerno), Franco Fiorini – L'uomo degli aquiloni (Frosinone), Giovanna Miceli – Creature lievi (Trapani) e Rita Muscardin – Ora che più non torni al mare (Savona);

Racconto Breve (1 ex aequo) - Yuleisy Cruz Lezcano – Il talento nascosto (Bologna), Silvio Di Fabio – Tocco di paradiso (Chieti), Franco Frola – Santa Maria degli armonium (Torino), Endi Hasho – I ragazzi del '99 (Taranto), Francesco Randazzo – Come se nulla fosse successo (Viterbo) e Giulio Redaelli – Il sogno della Bonfanta – Monza/Brianza;

Poesia per la Pace - Silvio Di Fabio – Sarà la speranza (Chieti), Maddalena Iodice – Una macchina di parole- (Barletta/Trani), Tiberio La Rocca – Il canto inascoltato – (Roma), Pietro Catalano – Il cielo di Kiev – (Roma) e Cristina Polli – Vento (Roma) (Il vincitore di questa sezione riceverà una prestigiosa opera d'arte dello scultore Massimo Patroni Griffi);

Saggistica (1ex aequo) - Francesco Rodio - Viaggio alla scoperta dell’antica Brundisium – (Brindisi), Giuseppe Antonio Violetta – Storia e memoria di una comunità in guerra – (Frosinone), Sandro Tirini – Bonaparte, l’armata d’Italia e le spoliazioni del 1796/97 – (Bologna), Bruno Pamfili – La Sindone e i Savoia – (Torino), Fabio Miele -Un sentiero per l’Europa: da Montecassino a Ventotene. Dall’Europa dei Padri all’Unione Europea. (Frosinone) e Francesca Carlini – The Gothic Revival -(Torino);

P oesia edita - Stefania Lucchetti – La poesia è cyberpunk – (Milano), Nicoletta Fazio – Il mare dentro - (Chieti), Virgilio Atz - Appunti di passaggio - (Pavia), Massimo Monteduro – ESSE Libro del cielo -(Lecce) e Daniela Raimondi- La donna più vecchia del mondo - (Sassari).

La giuria ha poi decretato di assegnare i seguenti Premi speciali: alla Carriera per Paolo Jorio – con l'opera La sirena di Posillipo (Napoli), al Miglior Autore Straniero (Premio Tommaso Landolfi) per Claudia Monteiro De Castro – con l'opera La stagione dell'amore (Portogallo) e il Premio Plinio Perilli per Giovanni Mancinone – con l'opera Mostri (Premio istituito in memoria del celebre critico e giurato del concorso, recentemente scomparso).

Maurizio Lozzi