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"Semplicemente Donna” porta la prevenzione della violenza di genere a scuola

Maurizio Lozzi
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AREZZO, 14 novembre 2026 – Educare al rispetto, riconoscere i segnali della violenza e promuovere una cultura della parità: sono questi gli obiettivi del percorso formativo promosso dal “Premio Internazionale Semplicemente Donna – Harmony Award”, che tra meno di una settimana, venerdì 20 e sabato 21 novembre coinvolgerà la popolazione studentesca di numerose scuole di Arezzo e provincia. Attraverso le testimonianze delle premiate e delle protagoniste delle passate edizioni, gli incontri affronteranno temi centrali come affettività, consenso, stereotipi di genere e prevenzione delle relazioni basate sul controllo e sulla prevaricazione. “Vogliamo offrire ai ragazzi uno spazio di confronto nel quale imparare a riconoscere comportamenti spesso confusi con manifestazioni d'affetto, comprendendo il valore del rispetto e della libertà personale”, spiega Stella Ficai, coordinatrice del progetto scuole. Un impegno che, in questa XIV edizione, assume un significato particolare nel ricordo di Angelo Morelli, promotore e anima dell'iniziativa. “Continuare a far crescere questo progetto significa custodire e trasmettere i valori nei quali Angelo ha sempre creduto”, afferma Chiara Fatai, organizzatrice del Premio, ribadendone il valore del dialogo per le nuove generazioni. La cerimonia ufficiale si svolgerà alle ore 21 di venerdì 20 novembre presso il Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, con la conduzione di Guido Albucci e Giacomo Marinelli Andreoli, con protagoniste numerose testimonianze provenienti dal mondo della ricerca, dello sport, del giornalismo e dell'impegno civile. Anche quest’edizione si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio di Comune di Castiglion Fiorentino, Camera dei Deputati, Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Camera di Commercio di Arezzo-Siena e con il contributo di Fondazione CR Firenze e Consiglio regionale della Toscana. Menchetti è il Presenting Sponsor della XIV edizione, affiancato da una rete di partner e sostenitori.

Maurizio Lozzi

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Scritto da Maurizio Lozzi

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