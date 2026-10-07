Torna il 20 novembre a Castiglion Fiorentino il “Premio Internazionale Semplicemente Donna”

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Roma, 7 ottobre 2026 - Per la XIV Edizione del Premio Internazionale “Semplicemente Donna – Harmony Award”, il Comitato organizzatore – nella foto - ha varato un programma che su tre giornate, da giovedì 19 a sabato 21 novembre, proporrà a Castiglion Fiorentino un ricco calendario di incontri, testimonianze e momenti di approfondimento dedicati ai temi della violenza di genere, dell’empowerment femminile, del valore della dignità umana e della lotta al bullismo.

La cerimonia di premiazione fissata per la sera del 20 novembre al Teatro comunale “Mario Spina” vedrà la consegna dei riconoscimenti alle protagoniste di questa nuova edizione, i cui nomi saranno ufficializzati ai primi di novembre. Le mattine del 20 e del 21 novembre saranno dedicate alle scuole medie e superiori della provincia di Arezzo, dove le premiate di questa edizione e alcune delle precedenti dialogheranno con gli studenti.

Anche per questa edizione l’azienda Menchetti dal 1948 si conferma presenting sponsor del Premio, con la vicinanza della municipalità di Castiglion Fiorentino, paese natale di Roberto Benigni, impegnata anche quest’anno nel sostegno convinto di questo evento ormai di caratura nazionale.

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Rinnovando quello che legato alla comunità locale, l’assessore Stefania Franceschini definisce un “abbraccio al Premio Semplicemente Donna e ai valori che rappresenta”, ha voluto esprimere sin d’ora un forte ringraziamento alle “protagoniste di questa edizione” le cui storie “invitano a riflettere su temi di grande attualità: dal contrasto alla violenza di genere all’affermazione delle donne in ogni ambito della società. Un’occasione preziosa per promuovere, soprattutto tra le nuove generazioni, una cultura del rispetto, della consapevolezza e delle pari opportunità”.

Sottolineano poi l’importanza del legame con il territorio e con i giovani, gli ideatori dell’evento Angelo Morelli e Chiara Fatai, assicurano che “questa edizione si prospetta di altissimo livello. Il parterre delle premiate già definito lo dimostra” e permetterà “di conoscere donne di paesi e culture diverse, con alle spalle storie incredibili”, ragion per cui “il coinvolgimento delle scuole e degli studenti dà senso al Premio” dato che “ascoltare le storie di chi ha trovato la forza di rinascere o di lottare per i diritti degli altri lascia un’impronta profonda.”

Dando voce alle donne che con coraggio e determinazione hanno saputo trasformare il dolore in riscatto, il Premio “Semplicemente Donna – Harmony Award” continua consolidare il suo ruolo di evento simbolo contro la violenza e le discriminazioni di genere, rivelandosi in grado di unire istituzioni, scuole, imprese e cittadini in un patto di comunità che mette al centro la forza delle storie, la bellezza della solidarietà e la necessità di educare al rispetto.

Maurizio Lozzi