Straordinario incontro ecumenico a Gerace

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GERACE, 6 ottobre 2026 - In questi giorni ha avuto luogo nella splendida cornice della cittadina di Gerace un incontro di straordinario valore ecumenico. I partecipanti al “Corso di Valorizzazione dei siti monastici italo-greci”, patrocinato per il terzo anno accademico dall'Università Europea di Roma, venuti da più parti d’Italia in visita presso il Santuario di San Giovanni Crisostomo più noto come il “San Giovannello”, sono stati ospitati per una visita da P. Sergej Tichonov della Chiesa ortodossa alla presenza del Vescovo di Locri-Gerace, Mons. Cesare Di Pietro.

L’incontro, nato all’insegna di un percorso di sette giorni che ha condotto i partecipanti al corso a visitare eremi e monasteri della tradizione greco-bizantina, ha favorito una condivisione straordinaria tra i due Presuli che hanno benedetto i presenti recitando insieme il Padre nostro sia in greco, che in latino. Il gruppo formato dai due religiosi, dai docenti, dai discenti e da alcuni accompagnatori geracesi, si è poi recato in visita all'Eremo dell'Unità invitati da Madre Mirella.

Docili allo Spirito, è nata qui la promessa di intensificare comunemente attività culturali e momenti di preghiera ai fini della promozione e della salvaguardia della memoria viva italo-greca presente in Calabria, riconosciuta come autentico patrimonio comune delle Chiese.

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L'accoglienza calorosa e la logistica perfetta, curata scrupolosamente da attivisti locali guidati dall’architetto Attilio Varacalli, è stata il presupposto indispensabile e gradevole per la riuscita delle attività programmate per lo svolgimento di questo corso universitario che nel nome di San Nilo è unico nel panorama accademico italiano.

Maurizio Lozzi