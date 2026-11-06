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“Semplicemente Donna”: venerdì 20 novembre il Premio a Castiglion Fiorentino

Maurizio Lozzi
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Arezzo, 6 novembre 2019 - Venerdì 20 novembre alle 21, al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, si terrà la XIV edizione del Premio Internazionale “Semplicemente Donna – Harmony Award”, dedicata a parità, diritti e contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni, la cui presentazione - nella foto - si è tenuta nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo.

Saranno premiate 14 protagoniste della scienza, dello sport, dell’impresa, dell’arte, del giornalismo e dell’impegno civile in una serata condotta da Guido Albucci e Giacomo Marinelli Andreoli.

Questa edizione è dedicata al ricordo di Angelo Morelli, recentemente scomparso e storica anima del Premio. "Continuare a farlo crescere significa dare seguito ai valori in cui Angelo ha sempre creduto", ha detto l’organizzatrice Chiara Fatai.

A ricevere il Premio saranno: Aurora Angelucci -parità di genere nel motociclismo, Alaa Arsheed – musica e dialogo interculturale, Emanuela Biffoli – imprenditoria sociale, Martina Caironi – atletica paralimpica e inclusione, Maria Giovanna Durante – ingegneria e rischio sismico, Teresa Fornaro – astrobiologia e ricerca su Marte, Veronica Iacovacci – microrobotica biomedica, Simona Leto – tutela delle vittime di violenza, Simonetta La Marra – prevenzione del bullismo, Fatima Haidari – calcio e diritti delle donne afghane, Francesco Menditto – giustizia e contrasto alla violenza, Parisa Nazari – diritti delle donne iraniane, Gabriella Simoni – giornalismo d’inchiesta e di guerra e Vera Squatrito – prevenzione della violenza di genere.

Il 20 e 21 novembre il Premio coinvolgerà anche gli scolastici istituti del territorio aretino, con incontri dedicati a rispetto, parità, bullismo e prevenzione della violenza.

Questa XIV edizione del Premio Internazionale “Semplicemente Donna - Harmony Award" è sostenuta da Menchetti, main sponsor, e si svolge con l’alto patrocinio del Parlamento europeo e i patrocini di Comune di Castiglio Fiorentino, Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Camera di Commercio di Arezzo-Siena, con il contributo di Fondazione CR Firenze e del Consiglio regionale toscano. Al fianco dell’iniziativa figura inoltre una solidale ed importante rete di partner e sostenitori.

Maurizio Lozzi


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Scritto da Maurizio Lozzi

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