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CASTIGLION FIORENTINO, 21 novembre 2026 - Una poesia dedicata a una donna speciale, le parole di un'inviata di guerra che ricorda i colleghi e il tributo al giornalista Angelo Morelli - a destra nella foto - sono stati tra i momenti più toccanti della XIV edizione del Premio Internazionale “Semplicemente Donna” Armony Haward , andata in scena questo venerdì al Teatro Comunale Mario Spina. Condotta dai giornalisti Guido Albucci e Giacomo Marinelli Andreoli, la serata è stata aperta da Andrea Bindi con la lettura di "Carolina" dal suo libro "Maledetti Miracoli".

Commemorando Toni Capuozzo, Corrado Augias e Piero Vigorelli, Gabriella Simoni (premio Giornalismo), ha ricordato che con la loro scomparsa “abbiamo perso professionalità assolute di impegno e di amore per la verità e per la libertà». Parola, quest’ultima, tornata con le testimonianze di Fatima Haidari (premio Impegno sociale), capitana della nazionale di calcio femminile afgana, fuggita dopo il ritorno dei talebani e di Parisa Nazari (premio Diritti umani), impegnata a fianco delle donne iraniane. Applausi anche per le scienziate e professioniste Teresa Fornaro e Veronica Iacovacci (premi Ricerca Scientifica), Maria Giovanna Durante (premio Donna e Ambiente) ed Emanuela Biffoli (premio Imprenditoria per il Sociale), che hanno raccontato i loro percorsi professionali e umani tra la microrobotica, l’astrobiologia, l’ingegneria antisismica e l’imprenditoria.

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I premi Donna Coraggio sono stati assegnati a Simona Leto, vittima di violenza e a Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, vittima di femminicidio, tutte e due impegnate attivamente nel contrasto alla violenza contro le donne, la prima nell'associazione "Manden - Diritti civili e Legalità", e la seconda in "Io sono Giordana ODV". Premio Donna e Sport a Martina Caironi (tre ori e quattro argenti paralimpici) e a Aurora Angelucci, fondatrice e AD di Angeluss promotrice del motociclismo femminile, il premio Parità di genere. Anche due uomini, il magistrato Francesco Menditto, (premio Personaggio uomo per i diritti umani), impegnato nel far applicare le norme contro la violenza di genere e Alaa Arsheed, violinista e compositore siriano esibitosi dal vivo (premio Arte e cultura per il sociale) hanno ricevuto l’ambito riconoscimento.

Questa XIV edizione, sostenuta da Menchetti (Presenting Sponsor), con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, il patrocinio di Camera dei Deputati, Comune di Castiglion Fiorentino, Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Camera di Commercio di Arezzo-Siena, e il contributo di Fondazione CR Firenze e Consiglio regionale della Toscana, ha visto intervenire anche il sindaco Mario Agnelli e l'assessora Stefania Franceschini che, riconoscendo il grande impegno avuto quest’anno nell’organizzazione da Chiara Fatai – nella foto al momento della consegna - le hanno donato una meritata targa commemorativa. L’evento ha, inoltre avuto una doverosa articolazione, che ha coinvolto anche gli studenti degli istituti aretini, con incontri su rispetto, parità, autonomia, violenza e bullismo.

Maurizio Lozzi