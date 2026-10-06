CONI commissaria la FIGC Malagò nominato commissario

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La Giunta del CONI ha approvato all'unanimità il commissariamento della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. La decisione rappresenta un passaggio storico per lo sport italiano, segnando un intervento diretto del massimo organismo sportivo nazionale nella gestione del calcio.

Malagò nominato commissario straordinario

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è stato indicato come commissario della Federcalcio. La nomina arriva dopo una riunione della Giunta che ha visto una posizione compatta da parte dei membri. Malagò, già alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, assumerà quindi anche il controllo temporaneo della federazione calcistica.

Il Consiglio nazionale conferma la scelta

Il provvedimento è stato ratificato all'unanimità dal Consiglio nazionale del CONI, convocato per le ore 14. L'organo ha quindi votato per confermare la decisione presa dalla Giunta, rendendo effettivo il commissariamento. Un via libera compatto che sancisce definitivamente l'operazione.

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Malagò verso le elezioni: il favorito è lui

Il commissario avrà ora il compito di traghettare la FIGC verso nuove elezioni, da svolgersi entro gennaio 2027. Il grande favorito per la successione? Lo stesso Malagò, questa volta da tesserato, pronto a candidarsi alla guida della federazione.

Le possibili conseguenze per il calcio italiano

L'eventuale commissariamento della FIGC potrebbe avere ripercussioni significative sull'organizzazione del calcio nazionale, dai campionati alle squadre azzurre. La decisione del CONI arriva in un momento di particolare tensione per il movimento calcistico, che negli ultimi mesi ha affrontato diverse problematiche gestionali e regolamentari. Gli osservatori attendono ora di capire quali saranno i prossimi passi sulla strada che porterà al voto di gennaio 2027.