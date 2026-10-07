Peste polmonare in Siberia: allarme e misure internazionali

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La notizia di un sospetto caso di peste polmonare in Siberia ha scatenato preoccupazione a livello internazionale. L'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha emesso un avviso sanitario, invitando i cittadini americani a lasciare la Russia il prima possibile. La misura è stata adottata dopo le indiscrezioni su possibili misure di quarantena e chiusure di ospedali nella regione di Irkutsk.

La posizione di Trump e le discussioni con Putin

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che la sua amministrazione sta conducendo discussioni molto approfondite sulla situazione, annunciando una prossima telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. La vicenda si inserisce in un contesto di collaborazione sanitaria internazionale, dopo che la Russia si era detta pronta ad assistere gli Stati Uniti nella lotta contro le epidemie di malattie infettive, citando il peggioramento dei casi di morbillo in alcuni Stati americani e una morte per peste registrata in Nuovo Messico a giugno.

La smentita dell'OMS

Nel frattempo, l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha riferito di aver ricevuto dalla Russia la comunicazione che nella regione di Irkutsk non sono stati registrati casi di peste. Questo ridimensiona l'allarme iniziale, ma l'attenzione resta alta. Gli Stati Uniti, dal canto loro, avevano già offerto aiuto a Mosca dopo le segnalazioni di sospetti casi di peste polmonare nella regione siberiana.

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Implicazioni e trasparenza

Il senatore Marco Rubio ha commentato: "Abbiamo già in atto delle misure per poter intervenire qualora si rivelasse qualcosa di più grave di quanto finora riconosciuto. Incoraggiamo la Russia a essere trasparente e a condividere maggiori informazioni con il mondo, in modo che tutti noi possiamo reagire in modo adeguato". La trasparenza e la cooperazione internazionale sono fondamentali per gestire potenziali minacce sanitarie globali.