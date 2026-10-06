Sinner ferma la sua corsa: stop nel 2026 per un ginocchio infiammato

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Il tennis italiano e mondiale deve fare i conti con una notizia che nessuno voleva sentire: Jannik Sinner ha annunciato ufficialmente che salterà il resto della stagione 2026. Una decisione sofferta, comunicata attraverso i canali del suo staff, che arriva dopo settimane di incertezza sulle condizioni del ginocchio infiammato che lo tormenta ormai da mesi.

Il numero 1 del mondo non scende in campo da luglio, quando aveva già dato segnali di un problema fisico che richiedeva attenzione. Ora la scelta di fermarsi completamente per affrontare un percorso di recupero mirato.

Le parole di Sinner e il ciclo di trattamenti

"Farò un ciclo di trattamenti per il ginocchio infiammato", ha spiegato il campione altoatesino. Una frase breve ma carica di significato, che chiarisce come la priorità assoluta sia ora la salute e la piena guarigione, piuttosto che inseguire risultati a ogni costo.

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La scelta di interrompere anzitempo la stagione non è mai banale per un atleta del suo livello. Significa rinunciare a tornei prestigiosi, punti preziosi nel ranking e alla possibilità di difendere la vetta della classifica mondiale. Tuttavia, la programmazione a lungo termine resta la strada maestra per un tennista che ha ancora moltissimo da dare.

Cosa cambia per il ranking e gli avversari

Lo stop di Sinner apre inevitabilmente scenari nuovi nel circuito ATP. I principali rivali, da Carlos Alcaraz a Novak Djokovic, avranno l'occasione di accorciare le distanze in classifica. Ma il vero avversario, in questo momento, non è nessuno di loro: è il tempo, e la capacità di recuperare pienamente la condizione atletica.

L'infiammazione al ginocchio, se non trattata con la giusta cautela, rischia di diventare un problema cronico capace di condizionare l'intera carriera. Per questo la scelta dello staff di Sinner appare prudente e lungimirante.

Un 2026 da dimenticare, ma con uno sguardo al futuro

La stagione 2026 si chiude quindi con un bilancio amaro per il numero uno del mondo, che aveva iniziato l'anno con ambizioni altissime. La speranza dei tifosi è che il recupero proceda spedito e che Sinner possa tornare in campo più forte di prima, magari già all'inizio del prossimo anno.

Nel frattempo, il mondo del tennis resta in attesa: perché un campione come Jannik Sinner manca sempre, dentro e fuori dal campo.