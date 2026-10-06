Catanzaro Club “Floriano Noto”, una giornata di solidarietà e vicinanza per la Salute Mentale

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Una mattinata di solidarietà, vicinanza e condivisione, nel segno dei colori giallorossi. Il Catanzaro Club “Floriano Noto” Sellia Marina ha fatto visita questa mattina agli ospiti del Servizio Psichiatria Diagnosi e Cura dell’azienda ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro, in occasione della Giornata della Salute Mentale.

Un appuntamento fortemente voluto dal Club e inserito nel percorso di iniziative che testimoniano la volontà di essere vicino al territorio e alle persone che lo vivono, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.

A rappresentare il Catanzaro Club “Floriano Noto” Sellia Marina è stata una delegazione composta dal Vicepresidente Onofrio Difrancesco, dal Delegato ai Rapporti Istituzionali Marco Marullo e dal socio Simone Zaccanelli, che hanno portato agli ospiti e al personale sanitario il saluto e la vicinanza dell’intero Club.

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Nel corso della visita, il Club ha voluto lasciare un segno concreto della propria presenza, donando ai pazienti e al personale sanitario prodotti ufficiali dell’US Catanzaro, acquistati e interamente sostenuti economicamente dal Catanzaro Club “Floriano Noto” Sellia Marina.

Tra i doni anche una maglia ufficiale dell’US Catanzaro, particolarmente significativa come simbolo dei colori giallorossi e del forte legame che unisce la squadra alla città e alla sua comunità.

Particolare attenzione è stata riservata agli ospiti della struttura, ai quali è stato offerto un rinfresco a base di dolci, creando un momento di convivialità, serenità e condivisione.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento è stata la presenza della società giallorossa, rappresentata dai collaboratori tecnici della prima squadra Giorgio Santarelli e Simone Angeli, dalla responsabile Marketing Letizia Pirrò, dal Social Media Manager Daniel Romito e dal Digital Strategist Riccardo Bischi.

La presenza dell’US Catanzaro ha sottolineato il valore della collaborazione tra il Club e la società giallorossa e il comune desiderio di essere presenti, attraverso la forza dei colori giallorossi, anche nelle iniziative di carattere sociale.

La giornata ha rappresentato molto più di una semplice visita. È stata un’occasione per ribadire che essere tifosi significa anche condividere valori, responsabilità e attenzione verso la propria comunità. La passione sportiva può diventare uno strumento importante per creare relazioni, abbattere distanze e promuovere messaggi di inclusione e solidarietà.

L’iniziativa rientra pienamente nella Mission del Catanzaro Club “Floriano Noto” Sellia Marina, che intende essere non soltanto un punto di riferimento per i sostenitori giallorossi, ma anche una realtà attenta alle esigenze del territorio. Un impegno che il Club intende proseguire con nuove iniziative sociali e di solidarietà, nella convinzione che la propria presenza possa rappresentare un valore per la comunità.

La Giornata della Salute Mentale ha rappresentato l’occasione per ricordare quanto sia importante parlare di salute mentale con rispetto, sensibilità e senza pregiudizi. La vicinanza, l’ascolto e la capacità di non lasciare sole le persone che attraversano momenti difficili sono valori che devono appartenere all’intera comunità.

Il Club desidera rivolgere un sentito e particolare ringraziamento al proprio socio, Direttore Dott. Michele Gabriele Rossi, alle Dottoresse Angela Barbieri e Donatella Sacco, agli infermieri Salvatore Viscomi ed Emanuele Critelli, all’OSS Antonio Marino e al Dott. Gianluca Raffaele, Direttore della Direzione Medica di Presidio, per il prezioso contributo e per l’impegno profuso nella realizzazione dell’iniziativa.

La loro disponibilità, professionalità e sensibilità hanno contribuito a rendere possibile una giornata dal forte significato umano e sociale, permettendo al Club di vivere un momento autentico di incontro e condivisione.

La presenza congiunta del Club e della società giallorossa ha dato ulteriore forza al messaggio della giornata: il Catanzaro non è soltanto una squadra di calcio, ma è parte integrante di una comunità, capace di stringersi attorno alle persone e di condividere momenti che vanno oltre il campo da gioco.

Una mattinata intensa, fatta di piccoli gesti e grandi significati, che il Catanzaro Club “Floriano Noto” Sellia Marina porterà con sé come una delle esperienze più significative del proprio percorso associativo.

E con la consapevolezza che questo è soltanto un altro passo di un percorso che continuerà nel tempo, attraverso nuove iniziative dedicate al territorio e alle persone.

Perché i colori giallorossi, quando si uniscono alla solidarietà, diventano ancora più belli.