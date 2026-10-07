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Regione Calabria, avviso interno per incarico dirigenziale nel settore agricolo

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Regione Calabria, avviso interno per incarico dirigenziale nel settore agricolo
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La Regione Calabria ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto ai dipendenti dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. L'obiettivo è individuare un candidato idoneo a ricoprire un incarico di secondo livello presso il Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale.

Dettagli dell'incarico

L'incarico da conferire è quello di Responsabile Monitoraggio e Controllo per il Centro di responsabilità del PSP – CSR Calabria 2023/2027, con riferimento all'Intervento SRH.04 "Azioni di Informazione". La durata prevista è fino al 31 dicembre 2026.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono presentare domanda i dipendenti in servizio presso i Dipartimenti della Giunta Regionale che svolgono attività amministrative riconducibili a compiti e funzioni della Giunta stessa. È richiesta esperienza e professionalità adeguate.

Le candidature dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale, tramite PEC all'indirizzo indicato. La documentazione richiesta comprende:

  • Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto, con indicazione di titoli culturali, attitudini, capacità professionali ed eventuali esperienze lavorative pregresse;
  • Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e insussistenza di condanne per reati specifici, resa secondo il modello allegato;
  • Nulla osta del Dipartimento di attuale assegnazione, se diverso dal Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale;
  • Fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Calabria o contattare la Direzione Generale.


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Argomenti:
regione calabria manifestazione interesse incarico dirigenziale funzionari area elevata qualificazione agricoltura aree interne politiche connessione territoriale srh.04 monitoraggio controllo

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