Influenza 2026 2027: ecco le raccomandazioni del Ministero della Salute

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare del 23 giugno 2026 con le raccomandazioni per la stagione influenzale 2026-2027. La Regione Calabria ha diffuso il documento, che pone al centro vaccinazione e prevenzione per ridurre il rischio di malattia, complicanze e ricoveri, soprattutto tra le persone più vulnerabili.

Quando vaccinarsi

Le campagne regionali dovrebbero partire dall'inizio di ottobre, in base alla disponibilità dei vaccini. La vaccinazione va offerta per tutta la stagione influenzale, anche a chi si presenta in ritardo.

A chi è rivolta l'offerta gratuita

La vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a:

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Persone di età pari o superiore a 60 anni.

Bambini dai 6 mesi ai 6 anni compresi.

Donne in gravidanza e nel periodo postpartum.

Persone con patologie che aumentano il rischio di complicanze.

Operatori sanitari e sociosanitari.

Sono inclusi anche familiari e contatti di persone ad alto rischio e altre categorie. L'elenco completo è nella circolare allegata.

I gesti quotidiani che aiutano la prevenzione

Oltre alla vaccinazione, il Ministero raccomanda semplici misure: lavare regolarmente le mani, coprire bocca e naso quando si tossisce o starnutisce, evitare il contatto stretto con persone con sintomi influenzali e restare a casa in presenza di sintomi respiratori febbrili.

Approfondisci nel documento allegato

Consulta la circolare “Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2026-2027” per l'elenco completo dei destinatari e tutte le indicazioni ministeriali.