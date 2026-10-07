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Arrestato a Chiaramonte Gulfi per coltivazione di marijuana

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Arrestato a Chiaramonte Gulfi per coltivazione di marijuana
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Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, con l'accusa di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, è scaturita da un'attività investigativa che ha portato a una perquisizione domiciliare.

Il blitz e il sequestro

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato tre piante di marijuana in fase di fioritura, insieme a circa 105 grammi di sostanza essiccata pronta per essere confezionata e immessa sul mercato. Il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto ad analisi di laboratorio per stabilirne quantità e purezza.

Arresti domiciliari per l'indagato

L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La sua responsabilità sarà valutata nel corso del procedimento, nel pieno rispetto delle garanzie processuali.

Controllo del territorio e contrasto allo spaccio

L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga condotte dai Carabinieri nel territorio ibleo, che continuano a monitorare con attenzione il fenomeno della coltivazione domestica di sostanze stupefacenti.


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Argomenti:
marijuana arresto carabinieri chiaramonte gulfi spaccio droga sequestro arresti domiciliari produzione stupefacenti

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