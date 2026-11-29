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La città di Ascoli Piceno è stata teatro di un'operazione congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri che ha portato all'arresto di due persone, un uomo di 38 anni e una donna di 35, entrambi con precedenti specifici, ritenuti responsabili di una truffa aggravata ai danni di un'anziana donna. L'episodio si è verificato il 26 novembre scorso, ma l'attività di contrasto alle truffe agli anziani prosegue senza sosta, con un'attenzione particolare al periodo pre-natalizio.

Il modus operandi dei truffatori

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, i due malviventi hanno utilizzato la tecnica del finto maresciallo della Guardia di Finanza. Hanno contattato telefonicamente la vittima, una donna anziana, facendole credere di dover effettuare verifiche sull'autenticità dei suoi gioielli, prospettando un possibile coinvolgimento in una rapina. Con queste subdole argomentazioni, sono riusciti a convincerla a consegnare oro e preziosi per un valore stimato di circa diecimila euro.

L'intervento delle forze dell'ordine

Le segnalazioni di tentativi di truffa sono giunte alle sale operative tramite il 112 NUE. Immediatamente, la Squadra Mobile della Questura e il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri hanno avviato le indagini, anche grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Questo ha permesso di individuare il veicolo utilizzato dai due, che è stato bloccato nei pressi del casello autostradale di San Benedetto del Tronto. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati gioielli di dubbia provenienza e un telefono cellulare.

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Il riconoscimento della vittima e le misure cautelari

Poco dopo, gli investigatori hanno individuato l'anziana vittima, che ha formalizzato la querela e riconosciuto sia i gioielli sequestrati sia la donna che si era presentata alla sua porta. I due arrestati sono stati associati al carcere su disposizione del Pubblico Ministero di turno. Il 28 novembre, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l'arresto, applicando la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Nei loro confronti saranno inoltre valutate misure di prevenzione.

Controlli e prevenzione: l'impegno delle autorità

L'attività di contrasto è proseguita anche il giorno successivo, con l'identificazione di altri due cittadini di origine campana, uno dei quali pregiudicato, ritenuti responsabili di tentativi di truffa ai danni di anziani in città e nei comuni limitrofi. Le forze dell'ordine sottolineano l'importanza della prevenzione e ricordano che nessun appartenente alle Forze dell'Ordine è autorizzato a chiedere denaro, gioielli o altri beni per presunte verifiche. In caso di richieste sospette, è fondamentale non consegnare nulla e contattare immediatamente il 112.

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