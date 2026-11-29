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Vito Dell'Aquila ha chiuso la stagione 2026 con una medaglia di bronzo nella categoria -58 kg al World Taekwondo Grand Prix Final di Astana. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha aggiunto un altro prestigioso risultato al suo palmarès, conquistando anche 36 punti preziosi per il ranking olimpico in vista dei Giochi di Los Angeles 2028.

Un percorso di crescita e determinazione

Dopo un periodo non semplice, Dell'Aquila ha trovato nella capitale kazaka la conferma della sua ritrovata competitività. Il cammino verso il bronzo è stato caratterizzato da una semifinale combattuta contro l'iraniano Abolfazl Zandi, che ha avuto la meglio, ma nella finale per il terzo posto l'azzurro ha superato l'azero Gashim Magomedov, vicecampione olimpico a Parigi 2024. «Sono davvero molto contento. Certo, avrei voluto qualcosa in più, ma dopo un periodo non semplice questa medaglia rappresenta un grande punto di partenza. Sono felicissimo del risultato», ha dichiarato Dell'Aquila al termine della gara.

Una stagione di successi

Il bronzo di Astana impreziosisce un'annata che ha visto il pugliese tornare a imporsi con continuità sulla scena internazionale. Dopo i successi al Polish Open e al Bulgarian Open nella categoria -63 kg, sono arrivati tre podi nei -58 kg nel circuito del Grand Prix, a testimonianza di una forma fisica e mentale ritrovata. Il taekwondoka ha saputo adattarsi a diverse categorie di peso, dimostrando versatilità e determinazione.

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Verso Los Angeles 2028

Con questa medaglia, Dell'Aquila fissa un nuovo punto di partenza nel percorso verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. I 36 punti ottenuti nel ranking olimpico lo avvicinano alla qualificazione, ma soprattutto gli danno la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha ancora obiettivi ambiziosi e il bronzo di Astana rappresenta una tappa fondamentale nella sua carriera.

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