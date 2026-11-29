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Nel fine settimana appena trascorso, la zona della movida torinese è stata teatro di un controllo straordinario ad alto impatto disposto dalla Questura di Torino. L'operazione, che ha visto la partecipazione della Polizia di Stato insieme ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, si è svolta in Piazza Vittorio, Borgo Rossini, Piazza Carlina e nelle vie limitrofe, aree particolarmente frequentate nelle ore serali e notturne.

Obiettivi del controllo

L'iniziativa, in attuazione dell'ordinanza del Questore Massimo Gambino, è stata programmata nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità. I controlli, coordinati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, miravano a prevenire turbative dell'ordine pubblico e condotte pericolose per la sicurezza, come l'accensione di fuochi pirotecnici e fumogeni, frequenti durante le notti della movida.

Risultati dell'operazione

Durante i servizi sono state identificate e controllate 171 persone. Due giovani sono stati sanzionati amministrativamente per il possesso di modiche quantità di hashish, mentre una terza persona è stata multata per atti contrari alla pubblica decenza. Un altro giovane è stato denunciato in stato di libertà per falsità materiale, avendo esibito un documento di identità privo di chip. Inoltre, sono stati controllati sei esercizi pubblici, uno dei quali è stato sanzionato.

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Un impegno costante per la sicurezza

Questo servizio rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio disposte dalla Questura di Torino, con l'obiettivo di assicurare una presenza costante delle Forze dell'Ordine nelle aree maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne. Tali interventi garantiscono condizioni di sicurezza e una serena fruizione degli spazi pubblici, tutelando cittadini e visitatori.

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