Interreg Italia Grecia ottava Call incontro a Catanzaro per la cooperazione transfrontaliera

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Venerdì 9 ottobre, alle ore 10.30, nella sala oro della Cittadella regionale di Catanzaro, si terrà un incontro aperto agli operatori dell’informazione dedicato all’approfondimento dell’ottava Call del Programma Interreg Italia-Grecia 2021-2027. L’evento rappresenta un momento chiave per comprendere le opportunità offerte dal nuovo avviso e le prospettive di cooperazione tra i due Paesi.

Un appuntamento per informare e coinvolgere

All’iniziativa interverranno l’assessore regionale alla Cooperazione internazionale, Antonio Montuoro, e il direttore generale del Dipartimento Asset strategici, Attrazione degli investimenti e Saperi, Raffaele Rio. La partecipazione di rappresentanti istituzionali, stakeholder e soggetti interessati testimonia l’importanza di questo strumento per lo sviluppo territoriale.

Nel corso dell’incontro, moderato dal direttore generale Rio, prenderanno parte al confronto Paolo Galletta, dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di coesione, Servizio XVIII; Maria Nezeriti, Autorità di gestione del Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027; Anna Perani, dirigente del settore Cooperazione territoriale europea della Regione Calabria.

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Focus operativo sulla candidatura

Uno specifico focus sarà dedicato al tema “Dentro l’VIII Call: dalla proposta alla candidatura”, con gli interventi di Maria Grazia Madaffari ed Elisabetta Perrone del Dipartimento per le Politiche di coesione, oltre a Tina Ranieri e Giuseppe Gargano, project officer del Segretariato congiunto del Programma Interreg Grecia-Italia. Sarà l’occasione per chiarire dubbi e ottenere indicazioni pratiche su come presentare un progetto di successo.

Termini prorogati e dotazione finanziaria

L’ottava Call, i cui termini di presentazione delle candidature sono stati prorogati alle ore 13.00 del 19 ottobre 2026, sostiene progetti transfrontalieri di piccola scala tra Grecia e Italia attraverso iniziative finalizzate a rafforzare la cooperazione tra istituzioni e territori. L’obiettivo è promuovere soluzioni condivise alle sfide comuni e valorizzare il potenziale di sviluppo delle aree interessate.

La Call si articola in due distinti canali di finanziamento. La parte A sostiene progetti orientati alla transizione verso un’economia circolare ed efficiente nell’uso delle risorse (OS 2.6) e al rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale (OS 4.6), con una dotazione finanziaria pari a 4.458.437,87 euro. La parte B è invece dedicata al rafforzamento della governance e della cooperazione istituzionale attraverso strategie macroregionali, di bacino marittimo e territoriali (ISO 6.1 e ISO 6.4), con una dotazione di 500.000 euro.

Beneficiari e risorse utili

Tra i potenziali beneficiari figurano università, comuni, GAL, parchi nazionali, regionali e marini, organizzazioni del Terzo settore e altre istituzioni operanti nelle aree ammissibili del Programma. Sul sito ufficiale del Programma sono disponibili le FAQ dedicate all’VIII Call, consultabili al seguente link: https://www.greece-italy.eu/wp-content/uploads/2026/09/GRIT_GRIT_8C_FAQ.pdf.

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