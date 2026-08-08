Torna il "Trinità Days" per vivere il Far West a Camerata Nuova

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Roma - Il West in provincia di Roma non è poi tanto Far. La vicinanza alla Capitale di Camerata Nuova, piccolo centro che in questo fine settimana diventa un autentico villaggio western, assicura infatti ai visitatori del Trinità Days 2026 di potersi immergere in una suggestiva esperienza fatta di musica, spettacoli equestri, cowboy, animazione, cinema, gastronomia, mercatini e attività per tutta la famiglia interamente dedicati all’epopea della frontiera americana.

Cuore della manifestazione sarà, infatti, il villaggio western, dove verranno proposte attività ludiche accompagnate da concerti di musica country e texmex con i Limestone Peak, i Runaway Boots, Justo e Sole, Dallas, I Love K1 e la partecipazione straordinaria di Gennaro Sebastiano, noto come la voce di Elvis Presley. Il programma assicurerà anche emozioni con il ballo Can Can affidato alle Good Girls e spettacolari dimostrazioni di tiro con l’arco a cavallo.

Ci sarà spazio doveroso anche per la storia del cinema western riproposta con l’applicazione digitale gratuita Camposecco Explorer e con la presenza di protagonisti della celluloide come Massimo Vanni, storico attore e stuntman, il regista Mirko Alivernini e Stefano Jacurti per i libri e la storia del West.

La giornata di domani sarà dedicata alla memoria di Bud Spencer con un cosplay contest e soprattutto con l’incontro con sua figlia Cristiana Pedersoli.

L’ingresso libero a questo Trinità Days 2026 permetterà anche di conoscere la cucina con piatti della tradizione, specialità di montagna ed altre specialità gastronomiche, compresi gli immancabili fagioli alla Bud Spencer e Terence Hill. Una singolare manifestazione, dunque, per immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, tra musica, cavalli, cinema, sapori e spettacoli a Camerata Nuova, ancora una volta cuore del Far West alle porte di Roma.