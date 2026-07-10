In Ciociaria i bambini ricordano il pittore futurista Arturo Ciacelli

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Proseguono le iniziative culturali ad Arnara grazie alle rinnovate attenzioni rivolte alla figura di Arturo Ciacelli.Dopo l’iniziativa di intitolare la sala polivalente comunale all’illustre pittore futurista, richiesta a gran voce da enti pubblici, associazioni e dal Comitato civico “Arnara nel cuore”, accolta dall’Amministrazione cittadina, continuano nel piccolo borgo a fiorire iniziative.Stavolta grazie alla positiva visione degli animatori del, fondato con entusiasmo dall’architetto tedesco Claudius Pratsch e dalla moglie, l’attrice Miriam Fiordeponti, ad essere coinvolti in un primo corso estivo di pittura sono stati i bambini del pittoresco borgo dagli 8 ai 15 anni.Coinvolti sul tema, in occasione del 60° anniversario della scomparsa del pittore futurista Arturo Ciacelli, diversi bambini hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa gratuita della durata di due ore, in cui si sono cimentati forniti sul posto di carta e matite.Facendo riferimento alle opere di Arturo Ciacelli, esposte nel, i giovanissimi aspiranti “futuristi” sono stati messi alla prova mettendo in pratica alcune tecniche pittoriche dell’artista, decretando così il successo di un evento voluto, non solo per ricordare l’illustre cittadino, ma soprattutto per stimolare la creatività e la manualità dei più piccoli proprio attraverso l'uso del colore e di diverse tecniche artistiche.L’iniziativa, riuscita anche con l’aiuto dei volontari Chiara Pacifici e Marco Lisi dell’EcoMuseo Argil, si concluderà con una prossima mostra in cui saranno esposti tutti i disegni realizzati.