Sabato e domenica, due giorni di cultura pop nel Basso Lazio con “Cassino Fantastica”
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Anche quest’anno “Cassino Fantastica” avrà la partnership prestigiosa della Banca Popolare del Cassinate, da sempre impegnata nel sostegno della cultura in ogni forma. Ospiti d’eccezione: lo scrittore di fantascienza Dario Tonani e lo sceneggiatore e curatore di casa Bonelli Luca Barbieri, impegnati a far conoscere il loro percorso artistico e i rapporti in atto “dietro le quinte” con le intelligenze artificiali. Mostre di rilievo riguarderanno: Franco Brambilla, copertinista storico della mitica collana Urania della Mondadori e Ugo Verdi, elegante disegnatore torinese già collaboratore della Bonelli.
Spazio poi al cinema breve con la rassegna “Fantastica in Corto”, in collaborazione con il festival Visioni Corte. Nel programma anche focus sui 50 anni di Goldrake, le lezioni di giapponese “Un kanji per amico” e la proclamazione dei vincitori nazionali 2026 del Premio Lorenzo Bartoli, apprezzato sceneggiatore prematuramente scomparso nel 2014.
Ricca l’Area Showcase esterna che ospiterà talenti della narrativa e della musica del territorio, il tradizionale anime karaoke contest, un live show a tema anni ’80, tributi alle sigle degli anime con Alecia e la presentazione dell’ultimo disco dei Johnny Freak, storica band ciociara che festeggia i 20 anni di attività. Nell’Artist Alley oltre 20 autori e illustratori da tutta Italia e poi spazi gioco dedicati a board game, card game, scacchi e giochi di ruolo, area food per lo street food a tema cinematografico e stand dedicati al collezionismo, ai fumetti, alle card e alle action figure.
Con un contributo di 5 euro per un giorno o 8 euro per due giorni, più agevolazioni per i cosplayer ed entrata gratuita per i bambini in età prescolare, “Cassino Fantastica” si rivela non solo un luogo per curiosi e appassionati, ma anche per essere protagonisti di questa manifestazione che aderisce al movimento Cosplability, impegnato per l’inclusione nelle manifestazioni nerd e otaku. Informazioni sul festival: www.cassinofantastica.it o via email: [email protected].
Maurizio Lozzi
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