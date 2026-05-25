All'Istituto "Bragaglia" di Frosinone toccante giornata della legalità sul Giudice Livatino

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Frosinone, 25 maggio 2026 - Sala gremita di studenti e docenti all’Istituto di istruzione superiore “A. G. Bragaglia” di Frosinone che ha dedicato la giornata della legalità al martirio del giudice Rosario Livatino.

Grazie allo spettacolo che l’attore Angelo Maria Sferrazza porta in giro per l’Italia, il sacrificio del giudice Rosario Livatino - freddato dai sicari di Cosa Nostra il 21 settembre 1990 – nell’aula magna dell’Istituto ha calamitato l’attenzione degli studenti e del personale docente che hanno assistito alla piece teatrale alla presenza del Dirigente, il prof. Fabio Giona, del Sociologo Maurizio Lozzi e dell’Avv. Fabio Padovani.

Grazie ad una presenza scenica molto coinvolgente, alla voce ferma e ben scandita ed allo sguardo pulito, Angelo Maria Sferrazza ha saputo riaccendere la memoria su uno dei più tragici assassini che hanno segnato, purtroppo con il sangue innocente di Livatino, la guerra contro la mafia siciliana.

Il coraggio di questo giovanissimo magistrato, beatificato dopo la sua morte da Papa Giovanni Paolo II, è stato l’elemento sul quale molti studenti alla fine dello spettacolo si sono interrogati, ponendo all’attore domande pertinenti sia sulla figura di Livatino, che sulla presenza della mafia nelle aree che questa organizzazione criminale, con tutte le sue ramificazioni, ancora oggi controlla.

Apprezzamento è stato inoltre espresso sia dai docenti presenti che dal Dirigente dell’Istituto, il quale ha voluto sottolineare “l’importanza di questi momenti che, grazie a proposte come quella dell’attore Angelo Maria Sferrazza, testimoniano l’impegno per la legalità, in cui magistrati come Livatino ed anche come Falcone e Borsellino, sono giunti al sacrificio estremo”.

Per Sferrazza, lo spettacolo proposto agli studenti dell’Istituto “A. G. Bragaglia” di Frosinone ha rappresentato un nuovo tassello nella sua carriera artistica votata all’impegno per l’educazione alla legalità e al mantenimento della memoria del beato Rosario Livatino.

LM