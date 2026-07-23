Con l' "Atlante delle strade storiche" è facile camminare nella storia

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Roma, 23 luglio 2026 - Se – come si dice - tutte le strade portano a Roma, questo nuovo lavoro di Albano Marcarini non avrebbero mai dovuto stamparlo.



Invece la Hoepli, storica casa editrice italiana fondata a Milano nel 1872, notissima per la cura delle sue apprezzate pubblicazioni, ha voluto smentire questo detto popolare illustrando in un pregevole volume di oltre 250 pagine, dal titolo “Atlante delle strade storiche”, ben 100 percorsi e cammini iniziando a descriverli sin dalle sorprendenti ed abbandonate piste preistoriche, per passare ai basolati romani, alle vie medievali fino alle moderne autostrade.



Combinando, infatti, cronologicamente mappe dettagliate e documenti storici questo nuovo Atlante ha il pregio di fornire un nutrito repertorio grazie al quale ad essere posto in evidenza è l’importante ruolo che le più svariate vie di comunicazione segnalate hanno avuto nelle vicende del nostro Belpaese.



Va riconosciuta a Marcarini la capacità di aver concepito un modo particolarmente unico, originale e utile a quanti decideranno di seguire le sue mappe e cimentarsi così nella scoperta di tutte quelle tracce suggestive che l’autore ha sapientemente portato alla luce.



Di certo il volume non è adatto a dei novelli “Forrest Gump”, ma si rivela invece un validissimo strumento da leggere e portarsi dietro per chi come camminatore desidererà scoprire le tracce ancora – fortunatamente - rilevabili del nostro passato.



Maurizio Lozzi