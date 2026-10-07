La Notte dei senza dimora, cittadini con e senza dimora in piazza: “La casa è un diritto”

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È dedicata al tema della casa come diritto e non come privilegio l’edizione 2026 de La Notte dei senza dimora, in programma sabato 17 ottobre in piazza Sant’Eustorgio a Milano, organizzata dall’associazione Insieme nelle terre di mezzo in collaborazione con numerose realtà cittadine del Terzo settore che offrono sostegno alle persone fragili e in condizioni di marginalità.

La Notte dei senza dimora cade quest’anno, per la sua 26esima edizione, proprio in concomitanza con la Giornata Mondiale ONU per la Lotta alla Povertà, che si celebra ogni anno il 17 ottobre. Persone con e senza dimora si ritrovano per riflettere sulla condizione di chi vive in città senza una casa e su cosa fanno e possono fare insieme le istituzioni e il Terzo settore: il momento di condivisione inizierà nel pomeriggio alle ore 16 e andrà avanti fino alla notte e prevede anche numerose attività, giochi e musica per una vera e propria festa insieme.

E per chi lo desidera, l’invito a dormire all’aperto è sempre valido: l’organizzazione ha individuato un luogo protetto dove coinvolgere i cittadini che decidono, per una notte, di fare quest’esperienza dimostrando vicinanza alle persone che ogni giorno vivono in strada.

Il tema dell’abitare, sul quale la Notte vuole promuovere un dibattito, riguarda tutti e non solo chi non ha una casa. La manifestazione vuole infatti ribadire che avere una casa non è un privilegio ma un diritto: le associazioni presenti con i loro volontari proporranno riflessioni e attività a tutti coloro che sceglieranno di partecipare all’evento di piazza.

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A tutti i partecipanti sarà proposto il gioco “Caccia alle terracotte”, una caccia al tesoro di piccole chiocciole in terracotta in giro per la piazza e contenenti un messaggio sulla casa, per stimolare in modo diverso la visione dello spazio attorno a noi e per interrogarsi sul significato di casa. Il gioco ricalca quello proposto dal progetto di arte partecipata “Risveglia la chiocciola che c’è in te”, dedicato alla casa e ideato da Maurizio De Rosa, docente dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, come esperienza di esplorazione per creare occasioni di incontro e differenti esperienze dell'abitare.

Alle ore 18 si terrà un incontro sulla lotta allo spreco alimentare, al quale parteciperanno Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano; Francesca Sozzi, Fondazione IBVA; Nicola Lamberti, AD di PlanEat, azienda che ha sviluppato una piattaforma di catering che evita lo spreco alimentare e che ha lanciato anche il progetto “Pasto sospeso”. A moderare l’incontro sarà Maria Cristina Ceresa, direttrice di Green Planner.

“La casa non è un privilegio” è anche il tema del Concorso della Fondazione Isacchi Samaja per artisti che vivono per strada, giunto alla decima edizione: saranno esposte in piazza le opere vincitrici di quest'anno per le sezioni narrativa e poesia, arti figurative, fotografia e alle ore 19 si terrà la premiazione. Nella sede della Fondazione (in via Nino Bixio 30 a Milano) si potranno invece ammirare le opere vincitrici di tutti i dieci anni.

Alle ore 20 sarà offerta una cena a tutte le persone con e senza dimora presenti. I piatti saranno preparati dalle associazioni che ogni giorno sono presenti in strada per distribuire pasti caldi: Fondazione Progetto Arca, grazie alla Cucina mobile e ai volontari che serviranno ai tavoli, sfornerà a scelta 300 porzioni di lasagne vegetariane e 300 porzioni di polenta con salsiccia e PlanEat offrirà 400 torte salate.

La serata proseguirà con la musica in piazza grazie alla presenza di vari artisti: Mitoka Samba, Marina Madreperla, il coro gospel Flowing Spirit Gospel Choir e Stefania Calabrese, in arte Ciglio.

Alla Notte sarà presente il gruppo “Magliando” che, lavorando a maglia, prepara coperte, guanti e berretti per le persone senza dimora.

I volontari di MIA-Milano in Azione saranno impegnati nella raccolta di prodotti igienici che verranno poi confezionati in kit personalizzati donati alle persone senza dimora in base alle esigenze di ognuno. I cittadini possono portare allo stand dell’associazione salviette umidificate, fazzoletti, dentifrici, deodoranti spray, lamette usa-e-getta e schiuma da barba, spazzolini, confezioni di sapone liquido, shampoo e docciaschiuma, assorbenti (si raccomanda che i prodotti siano nuovi e in formato possibilmente da viaggio perché più maneggevole per la vita in strada). Nella scorsa edizione sono stati consegnati 130 kit completi.

Saranno presenti anche i volontari dei City Angels che porteranno il camper utilizzato per offrire la possibilità di fare la doccia a chi vive per strada e i volontari di Croce Rossa Comitato di Milano che proporranno puzzle e sfide di enigmistica per adulti e bambini e allestiranno un grande pannello per contribuire alla sensibilizzazione sul tema dell’abitare: chi lo desidera potrà lasciare un messaggio e dare la propria risposta alla domanda “Cosa significa per te casa?”.

Il programma della Notte dei senza dimora è disponibile sul sito: lanottedeisenzadimora.org

Sul sito di Fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora) è possibile approfondire la tematica e i numeri relativi alle persone senza dimora in Italia: https://www.fiopsd.org/persone-senza-dimora/

La Notte dei senza dimora è organizzata da Insieme nelle terre di mezzo e gode del patrocinio del Comune di Milano.

Le associazioni partner: Avvocato di strada, Caritas Ambrosiana, Casa della Carità, Casa di Gastone, Cena dell’Amicizia, City Angels, Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano, Fio.PSD, Fondazione Fratelli di San Francesco, Fondazione IBVA, Fondazione Isacchi Samaja, Fondazione Progetto Arca, MIA-Milano in Azione, Opera Cardinal Ferrari, Opera San Francesco per i poveri, Ronda Carità e Solidarietà, SOS Milano, VoCi Volontari Cittadini.

Sponsor tecnici: Amsa, Ecozema srl società benefit.

credit foto Isabella Balena