Bovalino (Rc): sarà un weekend tra libri, salute e prevenzione della salute.

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Il 10 ottobre la presentazione di “Come i girasoli sotto la pioggia” di Stefano Marando. Domenica 11 spazio ad “Aperitivo alla salute”, iniziativa dell’Associazione 5D per sostenere prevenzione e ricerca sul cancro.

Sarà un fine settimana dedicato alla cultura, alla salute e all'impegno sociale. È quello in programma il 10 ottobre 2026 con inizio alle ore 17.30, al centro commerciale “La Galleria” (S.S. 106 J. ) di Bovalino, dove sarà presentato il libro scritto da Stefano Marando dal titolo “Come i girasoli sotto la pioggia”-Diario sulla vogllia di restare vivi; mentre il secondo appuntamento dedicato alla prevenzione della salute e finalizzato alla raccolta fondi da destinare a realtà impegnate nella tutela della salute e alla ricerca sul cancro, dal titolo “Aperitivo alla salute”, organizzato dall’Associazione 5D di Bovalino, avrà luogo domenica 11 orrobre con inizio alle ore 10.30, presso il locale “Ammari” ubicato sul lungomare San Francesco di Paola (lato nord).

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Ma torniamo all’evento di Sabato pomeriggio, dove sarà protagonista la letteratura con la presentazione di “Come i girasoli sotto la pioggia”-Diario sulla voglia di restare vivi, il libro dello scrittore e infermiere Stefano Marando. L’opera ha ottenuto il “Premio Zanibelli 2025” nella categoria inediti e recentemente è arrivata sul mercato librario nazionale. L'evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Bovalino e offrirà l'occasione per approfondire i temi affrontati dall'autore attraverso una storia che mette in relazione fragilità, salute mentale, memoria e desiderio di continuare a vivere nonostante le difficoltà.

Chi è Stefano Marando, scrittore e infermiere. Nato a Locri nel 1991, Stefano Marando si è laureato in Infermieristica all'Università di Torino nel 2018. Alla professione sanitaria ha affiancato negli anni la passione per la scrittura, trasformandola in una seconda dimensione del proprio percorso. Nel suo lavoro di autore emerge anche l'esperienza maturata nel rapporto quotidiano con le persone e con le loro fragilità. Un elemento che trova spazio anche in “Come i girasoli sotto la pioggia”, dove il racconto diventa occasione per interrogarsi sul significato della sofferenza, sulla consapevolezza di sé e sulla capacità di trovare una nuova prospettiva nei momenti più complessi.

Per Marando, scrivere e prendersi cura possono rappresentare due forme differenti di attenzione alla persona: da una parte la professione infermieristica, dall'altra la parola come strumento per raccontare ciò che spesso rimane difficile da esprimere.

La storia di Giulia tra sofferenza e consapevolezza. La protagonista del romanzo è Giulia, una giovane donna romana alle prese con un dolore difficile da raccontare e con la sensazione di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo. Su indicazione della psicoterapeuta, Giulia comincia a scrivere un diario psicologico. Non si tratta soltanto di annotare le difficoltà quotidiane, ma di imparare a riconoscere pensieri, ricordi, emozioni e sensazioni. La scrittura diventa così uno spazio di esplorazione personale. Attraverso le pagine del diario riaffiorano amicizie, viaggi, relazioni, delusioni e momenti del passato. La vicenda personale della protagonista si trasforma in un racconto più ampio sulla salute mentale, sulle relazioni e sulla complessità dell'esperienza umana.

Il libro affronta quindi la fragilità senza ridurla esclusivamente alla sofferenza. Nel percorso di Giulia trovano spazio anche la possibilità di comprendere ciò che è accaduto, di riconoscere le proprie emozioni e di recuperare il desiderio di guardare al futuro. Il titolo “Come i girasoli sotto la pioggia” richiama proprio questa dimensione: anche quando il cielo è coperto, resta la possibilità di cercare la luce.

Domenica 11 ottobre “Aperitivo alla salute”. Il secondo appuntamento si svolgerà domenica 11 ottobre alle ore 10.30, presso il rinomato locale “Ammari” ubicato sul Lungomare San Francesco di Paola (lato nord). Il tema sarà quello della prevenzione della salute, affrontato attraverso un incontro dal titolo eloquente “Aperitivo alla salute”, promosso dall'Associazione 5D, realtà impegnata sul territorio sui temi dei diritti, della dignità delle donne, del dialogo e della partecipazione. L'iniziativa avrà anche una finalità benefica. Per partecipare all'aperitivo è previsto un contributo di 15 euro e una parte del ricavato sarà destinato a sostenere attività legate alla prevenzione e alla ricerca. Tra le realtà alle quali guarda l'iniziativa figura l'Associazione “Angela Serra” di Locri, impegnata nel campo della ricerca sul cancro e della promozione della cultura della prevenzione.

Per questo evento sulla prevenzione, molto sentito e atteso, l’Associazione 5D ha chiesto ufficialmente all’amministrazione comunale di dipingere di rosa la panchina posta difronte al Comune, inserendo una frase, opportunamente concordata, che ricordi l’importanza della prevenzione. E’ stato altresì chiesto di poter attivare, per tutto il mese di ottobre, l’illuminazione di color rosa di un sito comunale (il palazzo comunale in primis, vista l’importanza e la centralità che riveste).

Salute e prevenzione, gli interventi previsti. Ad approfondire i diversi aspetti del tema saranno professionisti e rappresentanti delle istituzioni. Tra gli ospiti figura la dottoressa Alessandra Polimeno, psicologa e psicoterapeuta e presidente dell'Associazione 5D di Bovalino. È previsto inoltre l'intervento del sindaco di Bovalino, l'avvocato Vincenzo Maessano. Parteciperanno anche la dottoressa Maria Pia Lucà, ginecologa e sessuologa, Sabina Cataldo, che porterà la propria personale testimonianza, e la dottoressa Giulia Fiorino, assistente sociale e responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Bovalino. A moderare l'incontro sarà la dottoressa Federica Morabito.

Due appuntamenti, un messaggio comune. Il programma del weekend propone due iniziative differenti, ma unite dall'attenzione verso la persona. La presentazione di “Come i girasoli sotto la pioggia” porterà a Bovalino una riflessione sulla fragilità, sulla salute mentale e sul ruolo della scrittura come strumento di consapevolezza. “Aperitivo alla salute”, invece, metterà al centro la prevenzione, la sensibilizzazione e il sostegno alla ricerca che non deve conoscere soste ma, anzi, deve essere incentivata per raggiungere obiettivi sempre maggiori.

La scelta di ospitare entrambi gli appuntamenti a Bovalino crea uno spazio d’incontro tra cultura, informazione e partecipazione, coinvolgendo cittadini, associazioni, professionisti e istituzioni. Per Bovalino sarà quindi un fine settimana nel quale il racconto di una storia personale e l'impegno concreto per la prevenzione diventano due occasioni per parlare di salute, consapevolezza e comunità.