Truffa a Isernia: finto carabiniere arrestato con il figlio minorenne

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Un episodio di truffa aggravata ha scosso la comunità di Isernia, dove un quarantenne di origini napoletane è stato arrestato per essersi finto un maresciallo dei Carabinieri al fine di derubare un anziano. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si è presentato presso l'abitazione della vittima accompagnato dal figlio di soli 12 anni, il cui ruolo sarebbe stato quello di rendere l'incontro più credibile e meno sospetto.

La dinamica del raggiro

Il piano criminoso è iniziato con una telefonata al numero fisso dell'anziano. Il truffatore, spacciandosi per un maresciallo dell'Arma, ha raccontato alla vittima di presunti problemi con l'ufficio postale, convincendola a consegnargli del denaro per sistemare la situazione. La presenza del ragazzino ha contribuito a disarmare i sospetti dell'uomo, che ha ceduto alle richieste senza opporre resistenza.

Dopo aver ottenuto una ingente somma di denaro e un anello d'oro, il quarantenne si è allontanato in auto in direzione di Napoli, portando con sé il figlio. Tuttavia, i Carabinieri di Isernia, in collaborazione con i militari di Agnone, sono riusciti a intercettarlo poco dopo nel territorio isernino.

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Il ritrovamento della refurtiva

Al momento del controllo, i militari hanno scoperto che il borsello contenente il denaro e il prezioso anello erano stati affidati al dodicenne, nel tentativo di eludere eventuali verifiche. L'uomo è stato immediatamente arrestato con l'accusa di truffa aggravata e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Questo caso mette in luce ancora una volta la pericolosità delle truffe agli anziani, un fenomeno in crescita che sfrutta la buona fede e la vulnerabilità delle persone sole. Le forze dell'ordine raccomandano massima prudenza e invitano a segnalare tempestivamente qualsiasi tentativo di raggiro.