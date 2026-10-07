DB Boutique Bertucci a Lamezia Terme una nuova insegna racconta la storia di famiglia

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Donatella Bertucci celebra le radici del nome Bertucci e il percorso autonomo della sua boutique in Corso Nicotera

Una nuova insegna per raccontare un legame che attraversa generazioni e continua a vivere nel commercio cittadino. Il 6 ottobre 2026, alla DB Boutique Bertucci di Corso Nicotera a Lamezia Terme, è stata inaugurata l’insegna Bertucci un nome una storia, voluta dalla titolare Donatella Bertucci come omaggio al patrimonio imprenditoriale e umano della propria famiglia.

L’iniziativa valorizza una storia legata alla moda e al commercio in Calabria, ma esprime anche l’identità di un’attività che ha sviluppato nel tempo un percorso autonomo. Nel nome Bertucci si incontrano così memoria familiare, esperienza professionale e una visione personale della boutique.

Le radici della famiglia Bertucci nel commercio calabrese

La storia della Bruno Bertucci S.p.A. è legata a Corso Nicotera, una delle vie simbolo del commercio lametino. Da attività familiare, l’impresa è cresciuta fino a diventare una realtà riconosciuta nel settore della moda e del tessile in Calabria.

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Un percorso costruito attraverso lavoro, sacrificio e capacità imprenditoriale, che ha accompagnato generazioni di clienti e creato opportunità di occupazione. Il valore di questa esperienza va oltre la vendita di abbigliamento: riguarda il rapporto con le persone e il contributo alla vita economica della città.

Per un’attività commerciale, infatti, la continuità nel tempo nasce anche dalla fiducia. Conoscere le esigenze dei clienti, curare la scelta dei prodotti e mantenere un rapporto con il territorio sono elementi che trasformano un negozio in un riferimento per la comunità.

Donatella Bertucci e il percorso della DB Boutique

Stilista e imprenditrice, Donatella Bertucci è figlia di Franco Bertucci, figura importante nella storia imprenditoriale lametina. Gli insegnamenti ricevuti costituiscono parte del suo patrimonio professionale, che ha scelto di sviluppare attraverso una propria attività.

Pur condividendo le radici della famiglia, DB Boutique Bertucci segue da tempo una strada autonoma, sempre in Corso Nicotera. Una scelta che mantiene il legame con il luogo da cui questa storia ha preso forma, lasciando spazio a una proposta commerciale e stilistica personale.

La nuova insegna rende visibile proprio questo rapporto: il riconoscimento delle origini e la volontà di proseguire con un progetto capace di interpretare esigenze e gusti contemporanei.

Abbigliamento donna e uomo tra ricerca e qualità

La DB Boutique Bertucci a Lamezia Terme propone una selezione di abbigliamento donna e uomo che comprende maglieria, capi in pelle, camiceria, cashmere, sartoria napoletana e accessori.

L’offerta affianca capi di ricerca e soluzioni per la quotidianità, rivolgendosi a chi segue le tendenze, a chi cerca un’eleganza contemporanea e a chi privilegia materiali e qualità destinati a durare nel tempo.

La varietà della selezione permette di rispondere a stili ed esigenze differenti, mantenendo al centro la cura del prodotto e l’attenzione alla persona. È in questo equilibrio tra ricerca stilistica, professionalità e servizio che la boutique esprime il proprio carattere.

Una nuova insegna per dare continuità alla memoria

L’inaugurazione del 6 ottobre assume quindi un significato che supera il rinnovamento dell’immagine del negozio. La scritta Bertucci un nome una storia porta nello spazio pubblico un patrimonio di esperienze, relazioni e valori familiari.

Per Donatella Bertucci è un modo di rendere omaggio alle proprie origini e, allo stesso tempo, di affermare l’identità costruita con la DB Boutique in Corso Nicotera. Una storia che continua attraverso il lavoro quotidiano, la scelta dei capi e il rapporto con i clienti.