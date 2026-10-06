La Corte Costituzionale spagnola apre all'amnistia per Puigdemont: revocato il mandato di arresto
La Corte Costituzionale spagnola ha stabilito che il reato di malversazione di fondi pubblici contestato a Carles Puigdemont può essere coperto dall'amnistia. La decisione annulla la precedente pronuncia del Tribunale Supremo, che aveva negato l'applicazione del provvedimento di clemenza all'ex presidente catalano. Di conseguenza, è stato revocato il mandato di arresto nazionale nei confronti di Puigdemont, che ora può rientrare in Spagna dal Belgio, dove si era rifugiato dopo il referendum sull'indipendenza del 2017.
La decisione della Corte Costituzionale
I giudici costituzionali hanno accolto il ricorso presentato dalla difesa di Puigdemont, stabilendo che il reato di malversazione, nella sua formulazione, non è escluso dall'ambito applicativo della legge di amnistia approvata dal Parlamento spagnolo. La Corte ha quindi annullato la decisione del Tribunale Supremo che aveva bloccato l'amnistia per l'ex presidente catalano, aprendo di fatto la strada al suo ritorno in patria senza rischi di arresto.
Le conseguenze politiche
La sentenza rappresenta una svolta significativa nel lungo contenzioso tra la Spagna e il movimento indipendentista catalano. Puigdemont, che vive in esilio in Belgio dal 2017, potrà ora tornare in Catalogna e riprendere l'attività politica. La decisione potrebbe però alimentare tensioni politiche nel Paese, con l'opposizione che accusa il governo di aver ceduto alle richieste degli indipendentisti.
Il contesto
La legge di amnistia, approvata nel 2024, mirava a chiudere il capitolo giudiziario legato al processo indipendentista catalano. Tuttavia, la sua applicazione è stata oggetto di numerosi ricorsi e interpretazioni contrastanti. La pronuncia della Corte Costituzionale chiarisce ora che anche il reato di malversazione rientra tra quelli amnistiabili, aprendo la strada al rientro di Puigdemont.
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