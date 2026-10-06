Mille e una nota in GI.RO. con la Banda: quattro concerti tra Catanzaro e Squillace

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Mille e una nota… in GI.RO. con la Banda: la rassegna entra nel vivo tra Catanzaro e Squillace. Oggi, 6 ottobre, appuntamento nella Chiesa del Monte

Prosegue la V edizione di “Mille e una nota… in GI.RO. con la Banda: Musica e Arte che danno voce ai luoghi”, il progetto culturale promosso dall’Associazione Promocultura presieduta dal M° Tommaso Rotella, con la direzione artistica del M° Mauro Ferrando, già primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Dopo l'apertura lo scorso settembre, l'iniziativa entra nel vivo a partire da oggi, martedì 6 ottobre, proponendo quattro appuntamenti imperdibili fino a venerdì 9 ottobre. Chiese e luoghi simbolo del patrimonio storico, artistico e religioso tra Catanzaro e Squillace ospiteranno la musica del Complesso Bandistico “Giuseppe Rossi” di Catanzaro, guidato dal M° Eliseo Castrignanò, con la partecipazione straordinaria del M° Romano Pucci, già primo flauto solista del Teatro alla Scala.

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Il calendario degli appuntamenti

Tutti i concerti si terranno alle ore 19:00:

Martedì 6 ottobre (Oggi): Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia – Catanzaro Mercoledì 7 ottobre: Chiesa del SS. Rosario, quartiere Gagliano – Catanzaro Giovedì 8 ottobre: Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta – Squillace Venerdì 9 ottobre: Chiesa San Giovanni Battista – Catanzaro



Accanto ai grandi maestri, i concerti vedranno protagonisti i giovani solisti calabresi Davide Rotella, Jessica Malvaso, Benedetta Perri, Francesco Bertuccio e Alessandro Rotella, affiancati da musicisti provenienti dai Conservatori della regione. Gli eventi saranno impreziositi dalle letture dell’attore Massimo Tommaso Rotella in qualità di voce narrante.

Il progetto unisce la valorizzazione artistica e territoriale all'inclusione sociale, avvalendosi della collaborazione con ANMIC (che celebra 70 anni di tutela dei diritti delle persone con disabilità), Croce Bianca di Gimigliano (al traguardo dei 40 anni di attività socio-sanitaria) e Vitambiente.

L'iniziativa è realizzata con il supporto della Regione Calabria (POC Calabria 2014/2020, Azione 6.8.3) e la collaborazione del Comando Militare Esercito Calabria, del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, delle realtà ecclesiastiche e delle associazioni partner.