Reddito cittadinanza: Lezzi a Giorgetti, poveri anche al Nord

MILANO 16 DICEMBRE - Le parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti sul reddito di cittadinanza "sono un enorme sgarbo a chi e' in difficolta': i poveri non vivono solo al Sud, ma anche nelle periferie delle grandi citta' produttive del Nord": lo ha affermato il ministro per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi (M5s), in un'intervista al Messaggero. "A noi del Movimento 5Stelle l'Italia piace tutta. E non ci da' nessun fastidio aiutare chi e' in difficolta'", ha spiegato, "mi pare che dietro dichiarazioni come quelle di Giorgetti si nasconda una certa retorica piu' ampia per la quale il reddito andra' soltanto ai cittadini meridionali in fila per avere una mancia". "La vulgata del Nord che produce e del Sud che ha il cappello in mano e' superata e dannosa", ha insistito il ministro, "chi vuol fare il bene dell'Italia tutta deve mettere in campo politiche economiche conseguenti e investimenti omogenei in tutto il Paese che vedono nel rilancio del Meridione uno snodo fondamentale. Al di la' delle chiacchiere, lo stiamo dimostrando con i fatti".