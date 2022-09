Regionali: Salvini, domani in Calabria contro 'Ndrangheta

CATANZARO, 9 GEN - "Domani sarò a Cosenza, Catanzaro e Crotone per dare voce ai calabresi che ne hanno le palle piene della 'Ndrangheta, così come a Reggio Emilia". Così Matteo Salvini parla della lotta alla criminalità organizzata dal mercato di Casalgrande, nel reggiano, nel suo tour elettorale in vista delle regionali in Emilia-Romagna. "Svegliamo gli emiliani che dormono.



Oggi siamo in vantaggio, ma bisogna andare a votare e auspico un'affluenza massiccia. È il momento di scegliere, di assumersi la responsabilità e non di stare sul divano. Dopo 70 anni il treno del cambiamento passa da qui. Vi do la mia parola: se vinciamo qui, mandiamo a casa Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti e torniamo al governo del Paese".