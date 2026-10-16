Regione Calabria, avviso interno per un incarico di Elevata Qualificazione nel Settore Contenzioso Tributario

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La Regione Calabria ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto ai propri dipendenti per il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione di II livello. La selezione riguarda esclusivamente il personale in servizio presso il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Un ruolo strategico nel Settore Contenzioso Tributario

L'incarico, denominato Coordinamento Contenzioso Area Centrale e dedicato ad attività trasversali, avrà una durata di tre anni e sarà assegnato presso il Settore Contenzioso Tributario. L'istituzione del posto è stata formalizzata con il D.D.G. n. 17563 del 16 ottobre 2026. La posizione è pensata per garantire la regolare esecuzione delle attività afferenti al contenzioso, come sottolineato dalla stessa amministrazione che ha evidenziato l'urgenza di procedere.

Requisiti e destinatari dell'avviso

Possono candidarsi i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato alle dipendenze della Giunta regionale, oppure in posizione di comando. Si tratta quindi di una procedura interna, riservata a profili già inseriti nell'organizzazione regionale e in possesso delle competenze richieste per la gestione del contenzioso tributario.

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Come presentare la candidatura

Le domande devono pervenire entro e non oltre cinque giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria. La trasmissione va effettuata via PEC all'indirizzo della Direzione Generale del Dipartimento in intestazione. Le istanze ricevute oltre il termine saranno considerate inammissibili.

Alla domanda, redatta in carta semplice, devono essere allegati a pena di inammissibilità:

- il curriculum vitae datato e sottoscritto, in formato europeo e conforme ai principi del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione dei requisiti culturali, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza maturata, in formato PDF/A;

- la dichiarazione di insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I titolo II del Libro secondo del codice penale e di assenza di conflitto di interessi, secondo il modello regionale allegato all'avviso, da sottoscrivere previa consultazione della nota esplicativa disponibile sul portale regionale;

- copia di un documento d'identità in corso di validità.

Riferimenti e responsabile del procedimento

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Vincenzo Narda, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso. Ulteriori informazioni e la documentazione integrale sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione dedicata agli avvisi interni e alla trasparenza.