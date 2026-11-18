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Il Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro, Collocamento Mirato ha pubblicato un avviso pubblico di preselezione finalizzato all'assunzione di personale da impiegare nei fast food. L'iniziativa rientra nelle misure previste dall'articolo 18 della legge 68/99, che disciplina l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso convenzioni stipulate con i datori di lavoro.

Chi è il datore di lavoro e quali sono i posti disponibili

L'azienda richiedente è la SAGAR SRL, che ricerca una unità di personale da inserire nel proprio organico. Si tratta di un solo posto disponibile, quindi la selezione sarà particolarmente mirata tra i candidati che presenteranno domanda entro i termini previsti dall'avviso.

Sede di lavoro e mansioni

La sede di lavoro indicata nell'avviso è Gioia Tauro, comune della provincia di Reggio Calabria. Il ruolo riguarda personale di servizio nei fast food, quindi attività operative all'interno del punto vendita, come la preparazione e il servizio degli alimenti, l'accoglienza della clientela e la cura degli spazi.

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Come funziona la preselezione prevista dall'articolo 18

La procedura di preselezione è gestita dai Centri per l'Impiego competenti e consente di individuare i candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento presso l'azienda. L'articolo 18 della legge 68/99 prevede la possibilità per le aziende di stipulare convenzioni con gli uffici pubblici per favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, con percorsi personalizzati e modalità flessibili di assunzione.

Informazioni utili per i candidati

Chi è interessato può consultare l'avviso integrale pubblicato dal Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego e reperire i moduli per la presentazione della domanda. È importante verificare con attenzione i requisiti di partecipazione, le scadenze e le modalità di invio della candidatura, così da non perdere l'opportunità di entrare a far parte della SAGAR SRL presso la sede di Gioia Tauro.