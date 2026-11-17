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La Polizia di Stato ha pubblicato quattro nuovi bandi di concorso per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori, con l'obiettivo di potenziare le competenze specialistiche in settori chiave come informatica, economia, lingue straniere e comunicazione istituzionale. Una novità importante caratterizza questa tornata: per la prima volta, i posti sono ripartiti su base provinciale. I candidati potranno indicare, all'atto della domanda, l'ordine di preferenza delle province disponibili per l'assegnazione, che avverrà prima dell'avvio del corso di formazione, in base alla scelta effettuata.

I concorsi sono aperti ai cittadini italiani che non abbiano compiuto i 28 anni di età e siano in possesso di una laurea triennale tra quelle specificate nei rispettivi bandi, consultabili sul portale concorsionline.poliziadistato.it.

Le posizioni disponibili per settore

Dei 1000 posti totali, 300 sono destinati al settore informatico, per rispondere alla crescente esigenza di rafforzare le competenze tecnologiche e digitali della Polizia di Stato. L'evoluzione dei sistemi informatici e delle comunicazioni digitali ha infatti trasformato profondamente sia le modalità di svolgimento delle attività criminali sia gli strumenti necessari per prevenirle e contrastarle.

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Altri 270 posti sono riservati al settore economico, per l'individuazione di figure professionali dotate di specifiche competenze amministrativo-contabili.

Il settore linguistico e umanistico prevede 230 posti, con l'obiettivo di rafforzare le capacità operative e investigative della Polizia di Stato in un contesto internazionale sempre più complesso, caratterizzato dalla mobilità delle persone, dalla dimensione transnazionale della criminalità e dalla crescente necessità di acquisire e interpretare informazioni provenienti da contesti linguistici e culturali differenti.

Infine, 200 posti sono destinati al settore della comunicazione istituzionale, per l'assunzione di personale in possesso di competenze teorico-pratiche avanzate nei processi comunicativi, nell'uso dei media digitali e nella gestione delle relazioni pubbliche.

Iter di selezione e formazione

Il percorso di selezione prevede una eventuale prova preselettiva, la verifica dell'efficienza fisica con la prova della corsa, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la valutazione dei titoli e una prova orale. I candidati dichiarati vincitori frequenteranno un corso di formazione retribuito della durata di un anno.

Per ulteriori dettagli sui requisiti e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare i bandi sul sito ufficiale della Polizia di Stato.

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