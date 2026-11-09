Regione Calabria cerca due funzionari per la Programmazione Unitaria

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La Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse interna per individuare personale da assegnare al Dipartimento Per la Programmazione Unitaria. L’avviso è rivolto ai dipendenti regionali dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato, in servizio presso i dipartimenti della Giunta regionale o comandati.

Due incarichi di Elevata Qualificazione

La selezione punta a conferire due incarichi di Elevata Qualificazione di III Livello, istituiti con decreto dirigenziale n. 16287 del 7 novembre 2025 e assegnati al Settore 1 “Comunicazione. Aiuti di Stato – S3 – Sede di Bruxelles”. Nello specifico, si tratta dell’EQ n. 50, con responsabilità di azione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 – Priorità Assistenza Tecnica (FESR/FSE+) – Azioni 6.1 e 7.1 “Informazione e comunicazione”, e dell’EQ n. 52, per le Azioni 6.3 e 7.3 “Valutazione e studi”.

Durata e requisiti

Gli incarichi avranno una durata di un anno. Possono candidarsi i dipendenti regionali che ricoprono ruoli nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, inclusi coloro che sono comandati presso la Giunta regionale. È inoltre richiesto il possesso dei requisiti culturali e professionali indicati nell’avviso.

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Come presentare domanda

La candidatura dovrà essere inviata entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria, all’indirizzo PEC della Direzione Generale del Dipartimento “Per la Programmazione Unitaria”. La domanda, redatta in carta semplice, deve essere corredata a pena di inammissibilità da: curriculum vitae in formato europeo e sottoscritto, con indicazione dei requisiti culturali, delle attitudini, delle capacità professionali e dell’esperienza maturata; dichiarazione di insussistenza di condanne per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; copia di un documento di identità in corso di validità; nulla osta del Dirigente Generale per i candidati provenienti da altri Dipartimenti.

Urgenza e finalità

La procedura è stata avviata con urgenza per garantire la piena funzionalità degli uffici del Dipartimento. L’obiettivo è assicurare le attività di informazione, comunicazione, valutazione e studi previste dal programma regionale. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo integrale dell’avviso sul sito della Regione Calabria.

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