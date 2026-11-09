Rapina nella notte a Roma: turisti canadesi accerchiati in via Arenula, quattro arresti

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Una notte di paura per due turisti canadesi di 35 anni, vittime di una rapina a Roma mentre passeggiavano in via Arenula, nel cuore della città. Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, i due sono stati accerchiati da un gruppo di quattro giovani che, dopo averli minacciati, sono riusciti a strappare loro una collana d'oro, uno smartphone e un portafoglio.

Le vittime hanno tentato di reagire per riottenere quanto sottratto, dando origine a una breve colluttazione. In quel momento, un'auto del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri in transito ha notato la scena e i militari sono intervenuti immediatamente.

La fuga e l'arresto dei quattro giovani

Alla vista dei Carabinieri, i quattro si sono dati alla fuga per le vie limitrofe, ma sono stati rapidamente bloccati e messi in sicurezza. Si tratta di cittadini egiziani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti penali. Per loro è scattato l'arresto con l'accusa di rapina in concorso.

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L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Uno dei due turisti ha riportato lievi graffi al collo ed è stato assistito dal personale sanitario del 118 giunto sul posto.

Le misure in attesa del giudice

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa dell'udienza di convalida prevista per la mattinata presso le aule di piazzale Clodio. Il caso riaccende l'attenzione sulla sicurezza nelle zone centrali della capitale, spesso prese di mira da episodi di microcriminalità.

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