Arrestato 18enne per tentato furto di bici elettrica da 10mila euro a EICMA

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Un tentativo di furto audace si è verificato durante l'ultima edizione di EICMA, l'esposizione internazionale delle due ruote che si è conclusa ieri a Rho Fieramilano. Un ragazzo italiano di 18 anni ha provato a impossessarsi di una bicicletta elettrica dal valore di circa 10mila euro, esposta in fiera.

La dinamica del furto

Secondo quanto ricostruito, il giovane è entrato nell'area espositiva e, dopo aver rotto il supporto di ancoraggio alla pedana, ha cercato di prendere la bici. Il personale della sicurezza, insospettito dal comportamento, ha immediatamente allertato i carabinieri della sezione Radiomobile di Rho.

L'arresto e le conseguenze

I militari sono intervenuti intorno alle 22:30 e hanno arrestato il 18enne, incensurato, con l'accusa di tentato furto aggravato. Il ragazzo è stato accompagnato alle camere di sicurezza della compagnia di Rho, in attesa del processo per direttissima. La bicicletta elettrica è stata restituita all'azienda espositrice, che ha potuto recuperare il prezioso mezzo.

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Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza

L'episodio getta luce sull'importanza della sicurezza durante eventi internazionali come EICMA, dove oggetti di alto valore sono esposti al pubblico. Le misure di sorveglianza si sono rivelate efficaci, ma il tentativo di furto dimostra quanto sia fondamentale mantenere alta l'attenzione.

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