Arrestato 19enne a Quarrata per tre aggressioni a sfondo razziale

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Un 19enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri di Pistoia con l'accusa di rapina, tentata estorsione e lesioni personali aggravate. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia. Il giovane è ritenuto responsabile di tre aggressioni, due delle quali a scopo di rapina, avvenute la scorsa estate a Quarrata, in provincia di Pistoia, ai danni di cittadini stranieri.

Il primo episodio risale all'8 luglio

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nella tarda serata dell'8 luglio tre giovani si erano avvicinati a un cittadino pakistano intimandogli di consegnare il denaro che aveva con sé. Al rifiuto della vittima, il 19enne lo avrebbe colpito al volto con dei pugni, sottraendogli 150 euro dal portafoglio. Poco dopo, il giovane avrebbe aggredito anche un conoscente del pakistano che era intervenuto per chiedere spiegazioni sull'accaduto.

La seconda aggressione la notte del 26 luglio

La notte del 26 luglio, sempre a Quarrata, il 19enne avrebbe colpito al volto con una bottiglia di vetro un cittadino di origini marocchine che non aveva assecondato una richiesta di denaro. La vittima ha riportato una profonda ferita e uno sfregio permanente. L'intervento di alcuni passanti ha evitato conseguenze peggiori, mettendo in fuga l'aggressore prima dell'arrivo dei militari.

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Le indagini e l'arresto

I Carabinieri sono risaliti all'identità del 19enne grazie alle dichiarazioni rese in denuncia dalle vittime, alle ricognizioni fotografiche che hanno portato al riconoscimento e all'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza cittadina. L'arresto è stato eseguito in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Pistoia.

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