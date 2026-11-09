Cerca

Cronaca Toscana Pistoia

Valdinievole lotta allo spaccio: due arresti e sei denunce dei carabinieri

Redazione
Condividi:
Valdinievole lotta allo spaccio: due arresti e sei denunce dei carabinieri
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Nelle ultime settimane, i carabinieri della compagnia di Montecatini Terme hanno intensificato i controlli in tutta la Valdinievole per contrastare lo spaccio e il consumo di droga. Il bilancio è di due arresti, sei denunce in stato di libertà e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti.

Operazione a Monsummano Terme: maxi sequestro di cocaina e Mdma

L'intervento più significativo è avvenuto a Monsummano Terme, dove i militari sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini al 112. I residenti avevano notato movimenti sospetti in uno stabile. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare 880 grammi di cocaina, 376 pasticche di Mdma, diverse capsule con polveri e materiale per il confezionamento. Un cittadino straniero di 29 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trasferito nel carcere di Pistoia.

Arresto a Ponte Buggianese e denunce

A Ponte Buggianese, un uomo di 30 anni è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di cocaina, hashish e Mdma, oltre a un bilancino di precisione e 1.100 euro in contanti. Durante le operazioni avrebbe minacciato i militari, aggravando la sua posizione con una denuncia per resistenza e oltraggio. Sempre nello stesso comune, un trentaquattrenne è stato denunciato per possesso di materiale per il confezionamento con tracce di cocaina. A Chiesina Uzzanese, un altro uomo è stato trovato con hashish, bilancino, denaro e un telefono cellulare le cui conversazioni avrebbero fornito elementi su un'attività di spaccio organizzata.

Altri interventi a Uzzano e Montecatini Terme

A Uzzano, i carabinieri della stazione di Pescia hanno denunciato un ventiduenne fermato in auto con tre involucri di cocaina nascosti nel cruscotto, denaro e materiale per il confezionamento. A Montecatini Terme, il Nucleo operativo e radiomobile ha denunciato un ventitreenne trovato con 4,5 grammi di cocaina; la perquisizione nella sua camera d'albergo ha portato al sequestro di ulteriori quantitativi di cocaina e hashish. Inoltre, un'altra persona è stata denunciata dall'Aliquota radiomobile e nove assuntori sono stati segnalati alla prefettura.

L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio nella Valdinievole, con un'attenzione particolare alle segnalazioni dei cittadini e al presidio del territorio.

Meteo dove sei

Pioggia e temperature, ora per ora

Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.

Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
spaccio droga valdinievole arresti carabinieri montecatini terme sequestro cocaina monsummano denunce ponte buggianese controlli antidroga pistoia

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 13 volte su 22.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza