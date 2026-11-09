Valdinievole lotta allo spaccio: due arresti e sei denunce dei carabinieri

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Nelle ultime settimane, i carabinieri della compagnia di Montecatini Terme hanno intensificato i controlli in tutta la Valdinievole per contrastare lo spaccio e il consumo di droga. Il bilancio è di due arresti, sei denunce in stato di libertà e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti.

Operazione a Monsummano Terme: maxi sequestro di cocaina e Mdma

L'intervento più significativo è avvenuto a Monsummano Terme, dove i militari sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini al 112. I residenti avevano notato movimenti sospetti in uno stabile. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare 880 grammi di cocaina, 376 pasticche di Mdma, diverse capsule con polveri e materiale per il confezionamento. Un cittadino straniero di 29 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trasferito nel carcere di Pistoia.

Arresto a Ponte Buggianese e denunce

A Ponte Buggianese, un uomo di 30 anni è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di cocaina, hashish e Mdma, oltre a un bilancino di precisione e 1.100 euro in contanti. Durante le operazioni avrebbe minacciato i militari, aggravando la sua posizione con una denuncia per resistenza e oltraggio. Sempre nello stesso comune, un trentaquattrenne è stato denunciato per possesso di materiale per il confezionamento con tracce di cocaina. A Chiesina Uzzanese, un altro uomo è stato trovato con hashish, bilancino, denaro e un telefono cellulare le cui conversazioni avrebbero fornito elementi su un'attività di spaccio organizzata.

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Altri interventi a Uzzano e Montecatini Terme

A Uzzano, i carabinieri della stazione di Pescia hanno denunciato un ventiduenne fermato in auto con tre involucri di cocaina nascosti nel cruscotto, denaro e materiale per il confezionamento. A Montecatini Terme, il Nucleo operativo e radiomobile ha denunciato un ventitreenne trovato con 4,5 grammi di cocaina; la perquisizione nella sua camera d'albergo ha portato al sequestro di ulteriori quantitativi di cocaina e hashish. Inoltre, un'altra persona è stata denunciata dall'Aliquota radiomobile e nove assuntori sono stati segnalati alla prefettura.

L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio nella Valdinievole, con un'attenzione particolare alle segnalazioni dei cittadini e al presidio del territorio.

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