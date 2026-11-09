Controlli notturni a Como: donna arrestata per evasione e uomo denunciato per violazione del foglio di via

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Nella notte, la Polizia di Stato di Como ha effettuato un intervento nel parcheggio di piazzale Anna Frank, identificando due persone sospette. Durante il controllo, gli agenti delle Volanti hanno riscontrato numerosi precedenti di polizia a carico di entrambi, un uomo e una donna italiani.

La donna arrestata per evasione e segnalata per droga

La donna, una 27enne italiana, ha mostrato un atteggiamento insofferente e, invitata a dichiarare se detenesse qualcosa di illecito, ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti cocaina. Accompagnata in Questura per l'identificazione, è emerso che era sottoposta agli arresti domiciliari disposti dall'Autorità Giudiziaria di Milano e che aveva già violato la misura nei giorni precedenti. Pertanto, è stata arrestata per evasione e segnalata alla Prefettura per il possesso di sostanza stupefacente.

L'uomo denunciato per violazione del foglio di via

L'uomo, un 37enne, è risultato destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Como, emesso dal Questore nel marzo 2025 con durata di due anni. Per questo, è stato denunciato in stato di libertà per inosservanza delle disposizioni.

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Il quadro dei controlli del territorio

L'operazione rientra nei servizi di prevenzione e controllo svolti quotidianamente dalla Polizia di Stato per contrastare l'illegalità e tutelare la sicurezza pubblica. Informata dell'arresto, l'Autorità Giudiziaria ha disposto il giudizio direttissimo per la donna.

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