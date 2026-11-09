Truffa e rapina a Monopoli: due arresti della Polizia di Stato

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La Polizia di Stato ha arrestato due uomini, un italiano e un egiziano, con l'accusa di truffa aggravata e rapina impropria ai danni di un'anziana donna a Monopoli. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Bari e dai commissariati di Monopoli e Martina Franca, ha permesso di recuperare la refurtiva e di assicurare alla giustizia i presunti responsabili.

La dinamica della truffa

Secondo la ricostruzione, la vittima è stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alle forze dell'ordine, che l'ha indotta in un forte stato di agitazione sostenendo il coinvolgimento di un familiare in un presunto fermo giudiziario. Con questa scusa, il truffatore si è presentato presso l'abitazione della donna e si è fatto consegnare denaro contante e monili in oro come parziale risarcimento del danno. Quando la nipote della vittima, allertata, è intervenuta per soccorrere la zia, il malvivente l'ha aggredita all'interno del condominio nel tentativo di garantirsi la fuga.

Le indagini e l'arresto

L'immediato intervento degli agenti del Commissariato di Monopoli ha consentito di raccogliere i primi indizi e di intercettare il veicolo utilizzato per la fuga. Grazie a un'articolata attività di ricerca e monitoraggio, con il supporto dei sistemi di transito e localizzazione satellitare, i Falchi della Squadra Mobile di Bari e il personale del Commissariato di Martina Franca hanno localizzato l'autovettura nell'agro di Martina Franca. Dopo un mirato servizio di appostamento, è stato bloccato uno dei due truffatori, un 58enne residente in provincia di Napoli, trovato in possesso dell'intera refurtiva: 1.590 euro in contanti e vari monili in oro, successivamente restituiti alla legittima proprietaria.

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Il complice rintracciato in stazione

Il prosieguo delle indagini, con il monitoraggio delle stazioni ferroviarie e delle fermate dei bus regionali, ha portato all'individuazione del complice, un 18enne di origini egiziane regolare sul territorio italiano. Il giovane è stato intercettato dalla Polizia Ferroviaria di Taranto mentre stava per salire su un treno diretto a Bari. Privo di documenti e di denaro, non ha saputo fornire una spiegazione convincente della sua presenza in stazione. L'identificazione è stata possibile anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che lo ritraevano con la stessa vistosa tuta ginnica a quadri indossata al momento della truffa.

Conseguenze legali

Trasmessi gli atti all'Autorità Giudiziaria competente, i due presunti truffatori sono stati arrestati e accompagnati presso la Casa Circondariale di Taranto. Si ribadisce che per gli indagati vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

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