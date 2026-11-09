Frosinone, controlli della Polizia due denunce tra bus bloccato e droga

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Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Frosinone hanno denunciato due persone per reati differenti. Gli interventi si sono svolti in momenti distinti e hanno riguardato episodi senza alcun collegamento tra loro, ma entrambi riconducibili all'attività di prevenzione e sicurezza svolta dalla Polizia di Stato nelle vie cittadine.

Bus bloccato in strada e aggressione al mezzo

Il primo episodio ha avuto origine dalla segnalazione di una persona che impediva la circolazione a un mezzo del trasporto pubblico locale. Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che si era posizionato al centro della carreggiata, bloccando la corsa di un autobus di linea con i passeggeri a bordo. Non solo: il soggetto si è scagliato contro il veicolo, colpendolo ripetutamente con calci e pugni.

Bloccato e messo in sicurezza dagli agenti, l'uomo è stato deferito in stato di libertà per i reati di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e violenza privata. L'intervento ha permesso di ripristinare la normale circolazione e di tutelare l'incolumità dei passeggeri presenti sul mezzo.

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Controllo sospetto e ritrovamento di crack

In un secondo e distinto episodio, sempre durante il pattugliamento delle vie cittadine, una Volante ha proceduto al controllo di un uomo che aveva assunto un atteggiamento sospetto alla vista della pattuglia. A seguito della perquisizione personale, l'individuo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo crack, per un totale di 2,48 grammi, già suddivisa e pronta per la cessione, oltre alla somma in contanti di 110 euro, ritenuta presumibilmente provento dell'attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo rientra nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio che la Questura svolge quotidianamente sul territorio.

Presunzione di innocenza e iter giudiziario

È obbligo rilevare che gli indagati, allo stato, sono solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata in sede giudiziaria. Solo dopo l'emissione di una sentenza passata in giudicato gli stessi saranno eventualmente riconosciuti colpevoli in maniera definitiva dei reati loro ascritti, nel pieno rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza. La diffusione del comunicato, come precisato dalla Questura, avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di informazione, trasparenza e tutela dei diritti degli indagati e delle parti offese.

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