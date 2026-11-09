Truffe auto online a Mantova denunciate tre persone dalla Polizia Postale

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La Polizia di Stato di Mantova ha concluso due distinte indagini sul contrasto alle truffe online nel settore automobilistico, deferendo all'Autorità Giudiziaria tre persone. Le vittime, tutte mantovane, hanno subito un danno complessivo di quasi 16 mila euro, attirate da annunci pubblicati sui social network e convinte a versare denaro per un'autovettura mai consegnata e per un servizio di autodemolizione mai eseguito.

Il meccanismo della truffa: la promessa e gli ostacoli improvvisi

Le due vicende, seppur diverse, seguono lo stesso copione: la promessa di risolvere un'esigenza, seguita da una serie di imprevisti che giustificano richieste di ulteriori pagamenti. Dietro lo schermo, interlocutori apparentemente disponibili che conquistano la fiducia delle vittime.

Prima indagine: l'utilitaria da 5.800 euro mai consegnata

Nel primo caso, una donna contatta un venditore dopo aver visto un annuncio su una piattaforma social per un'utilitaria proposta a 5.800 euro. La trattativa sembra procedere, ma la consegna si trasforma presto in un percorso a ostacoli. Prima i versamenti per riservare il veicolo, poi le somme per il passaggio di proprietà, quindi presunti adempimenti fiscali e spese per intestazione e targa. Ogni pagamento viene presentato come il passo necessario per concludere l'affare. L'auto, però, non arriverà mai: nel giro di pochi giorni, la vittima subisce un danno di oltre 15 mila euro. Gli investigatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova hanno identificato e denunciato un uomo e una donna residenti in provincia di Pavia.

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Seconda indagine: la falsa autodemolizione e il presunto pignoramento

La seconda indagine prende avvio dalla ricerca online di un servizio di autodemolizione. Un annuncio sembra offrire la soluzione per rottamare una vettura gravata da fermo amministrativo. Dopo i primi contatti, la conversazione si sposta sulla messaggistica istantanea e il proprietario effettua il pagamento richiesto. A quel punto compare un nuovo ostacolo: un presunto pignoramento sul veicolo che renderebbe necessario un ulteriore esborso per definire la pratica. Il cittadino versa complessivamente 700 euro, ma quando chiede documenti che dimostrino l'esistenza del vincolo, le risposte non arrivano. Anche l'indirizzo indicato come sede dell'attività si rivela ingannevole: al posto dell'autodemolizione si trova un istituto bancario. Seguendo il percorso del denaro, gli operatori hanno identificato e denunciato un uomo residente in provincia di Milano.

I consigli della Polizia Postale per evitare le truffe

Le due indagini mostrano come, dietro un annuncio e una trattativa apparentemente ordinaria, possano nascondersi raggiri costruiti sulla fiducia dell'acquirente. La Polizia di Stato raccomanda di verificare l'identità dei venditori e l'effettiva esistenza delle attività pubblicizzate, diffidando delle richieste di somme aggiuntive motivate da ostacoli improvvisi. In presenza di elementi sospetti, è opportuno interrompere i pagamenti e rivolgersi tempestivamente alle Forze di Polizia.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità delle persone denunciate dovranno essere accertate in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza.

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