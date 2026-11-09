Arrestato a Nettuno per spaccio: nascondeva hashish in auto

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Un controllo mirato dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Nettuno ha portato all'arresto di un 28enne di origini romene, residente a Lariano e già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si è svolta lungo via Padre Liberati, dove i militari hanno istituito un posto di blocco.

L'atteggiamento sospetto e la perquisizione

Insospettiti dal comportamento dell'uomo alla guida, i Carabinieri hanno intimato l'alt al veicolo e proceduto a una perquisizione personale e dell'abitacolo. All'interno dell'auto è stato rinvenuto un panetto di hashish insieme a diversi involucri già porzionati e pronti per la vendita, per un peso complessivo di circa 60 grammi. I militari hanno anche sequestrato una somma di denaro contante, ritenuta provento dell'attività illecita.

Estensione della perquisizione all'abitazione

La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione del 28enne, dove sono stati trovati e sequestrati ulteriori 3 grammi della stessa sostanza, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e un paio di forbici con evidenti residui di hashish. L'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

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Le accuse e il contesto

L'arresto rientra nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga. Il 28enne dovrà ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

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