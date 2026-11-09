Lite condominiale degenera a Genova, arrestato per tentato omicidio

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Un violento episodio ha scosso la tranquillità di un condominio a Sestri Levante, in provincia di Genova, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. La vittima è un vicino di casa di 73 anni, ferito con un coltello da cucina durante una lite notturna.

Una lite per l'ascensore

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, il dramma si è consumato al culmine di una discussione legata all'utilizzo dell'ascensore condominiale. Nei giorni precedenti, il 54enne, già noto alle forze dell'ordine, aveva più volte interrotto l'alimentazione elettrica dello stabile per impedire il funzionamento dell'impianto, che a suo dire lo infastidiva.

All'ennesimo disservizio, il 73enne ha deciso di ripristinare l'energia elettrica, scatenando la reazione del vicino. Il 54enne lo ha dapprima aggredito verbalmente e poi colpito con un coltello da cucina con una lama di 18 centimetri.

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Il fendente e l'intervento dei soccorsi

Il colpo, sferrato all'altezza del petto della vittima, ha raggiunto il 73enne sul braccio grazie a un movimento istintivo che ha impedito alla lama di colpire parti vitali. I carabinieri sono quindi intervenuti presso l'abitazione dell'indagato, che si era barricato rifiutandosi di aprire. I militari sono riusciti ad accedere grazie all'ausilio dei vigili del fuoco di Chiavari.

Una volta fermato il 54enne, i militari hanno trovato l'arma utilizzata, che era stata nascosta in un armadio. L'uomo è ora in arresto con l'accusa di tentato omicidio.

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