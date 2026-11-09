Selezione per il Dirigente del Settore Rifiuti in Calabria: le candidature pervenute

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La Regione Calabria ha reso noto l'elenco delle candidature pervenute in risposta all'avviso di selezione indetto per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Rifiuti, tutela ambientale ed economia circolare, struttura incardinata nel Dipartimento per la Sostenibilità ambientale della Giunta regionale. La procedura si basa sull'art. 19 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni, norma che disciplina il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.

Il bando e la pubblicazione dell'avviso

L'avviso di selezione è stato pubblicato in data 20 ottobre 2026 e prevede la copertura dell'incarico dirigenziale mediante una procedura comparativa. La pubblicazione dell'elenco delle candidature rappresenta un passaggio fondamentale dell'iter, poiché consente di verificare in modo trasparente quanti e quali professionisti hanno presentato domanda per ricoprire un ruolo di primo piano nella gestione delle politiche ambientali regionali.

Un ruolo strategico per la sostenibilità

Il Settore Rifiuti, tutela ambientale ed economia circolare si occupa di temi di grande rilevanza per il territorio calabrese: dalla gestione dei rifiuti alla tutela dell'ambiente, fino alla promozione di modelli di economia circolare in linea con gli obiettivi europei. L'incarico richiede competenze tecniche e amministrative solide, oltre alla capacità di coordinare interventi complessi in un settore sensibile per la pubblica amministrazione.

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Iter successivo e trasparenza

Con la pubblicazione dell'elenco delle candidature prende avvio la fase di valutazione dei profili presentati. La procedura si svolgerà nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, con particolare attenzione alla trasparenza amministrativa e alla verifica dei requisiti richiesti. Ulteriori informazioni sullo sviluppo della selezione saranno diffuse dagli uffici competenti della Regione Calabria attraverso i canali istituzionali.